Par iz 'Života na vagi' krstio svoju Niku: 'Od danas si dijete božje'

Kandidatkinja četvrte sezone "Život na vagi" Ana Žderić Kračun (24) otkrila je na Instagramu da je krstila kćerkicu Niku. "Nika, od danas si dijete Božje", napisala je Ana uz fotografiju.

Ana i njezin suprug Dominik Kračun Dodo (24), koji je bio finalist pete sezone RTL-ovog showa "Život na vagi" roditelji su postali krajem svibnja, a njihova je djevojčica malo uranila na svijet. Ana je tada ispričala kako je Niku rodila kada je ušla u 35. tjedan trudnoće i dodala je kako je djevojčica zdrava i napredna iako je jako mala.

Kasnije je za RTL ispričala kako nije bilo nikakvih naznaka za raniji porođaj i na dan kad je rodila bila je na redovnom pregledu kod ginekologice te joj je ubrzo pukao vodenjak.

- Trudovi su krenuli u petak, morala sam hitno za Osijek. Patnja je krenula oko ponoći pa sve do deset ujutro. Bila sam na dripu, no na kraju su se liječnici odlučili za carski rez. Više nisam mogla izdržati, bilo je to katastrofa. Beba je malena, mislili su da će sve to ići i prirodnim putem budući da sam rodila u 35. tjednu, ali nismo uspjeli. Hvala Bogu, sve je uredu. - izjavila je Ana za RTL nedugo nakon poroda i otkrila je tada kako je malena dobila žuticu. Suprug Dominik je bio u Zagrebu u vrijeme kada su Ani počeli trudovi i nije bio prisutan na porodu.

Svoju Niku je vidjela tek dan nakon poroda i ispričala je kako je reagirala kada ju je ugledala.

Tek sam ju u nedjelju prvi put uživo jer sam morala biti na intenzivnoj njezi. Kada sam je ugledala, prvo sam se rasplakala. Nisam se mogla suzdržati. Tata ju je vidio prije, uslikao ju je pa me nazvao i počeo plakati. Oboje smo bili jako emotivni - ispričala je Ana.

Ana i Dominik zaručili su se u studenom prošle godine, a svoju vezu su na Instagramu potvrdili prije dvije godine. Ana je tada objavila zajedničku fotografiju te citirala pjesmu grupe Latino: "Divno je biti nekome nešto, divno je biti tebi sve". Nakon toga o svojoj je vezi progovorila i u intervjuu i otkrila kako su se ona i Dominik najprije dopisivali preko Instagrama i pričali o showu u kojem su sudjelovali.

- Jako sam sretna što sam pronašla osobu sličnu sebi i što imam kraj sebe divnu osobu koja me u potpunosti razumije. Zaista je divan i poseban. Apsolutno smo jedno drugome podrška i jedno drugome motiv za nastaviti dalje sa zdravim načinom života. - kazala je Ana tada. Inače, Ana je u show je ušla sa 139,9 kilograma, a izašla sa 102.3 kilograma. Kao tadašnja 22-godišnjakinja, bila je jedna od najmlađih kandidata u showu.

