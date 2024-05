Najgledaniji podcast na TikToku u Hrvatskoj vode trojica prijatelja koji govore o svim temama koje ih zanimaju

Tri soma. Naziv je to podcasta koji vode prijatelji s fakulteta, a danas i suradnici Alen Bartolović, Danijel Matkov i Vigor Klaić, a i lica koja često iskaču na društvenim mrežama. Naime, Aco, Djani i Vigi imaju najgledaniji podcast na TikToku u Hrvatskoj, a u njemu govore o različitim iskustvima kroz koja su prošli. Ovi dobri prijatelji podcast su pokrenuli kako bi se nastavili redovito družiti nakon završetka fakulteta, trenutno je druga sezona podcasta u tijeku, a sada pokreću i jedan novi YouTube projekt kojim žele, kako kažu, probuditi YouTubeu scenu u Hrvatskoj. Kroz kratak razgovor ispričali su nam kako je nastajala ideja te što točno planiraju.

Čija je bila ideja za pokretanje podcasta? I kako ste došli na nju?

Taman smo završavali fakultet na kojem smo se upoznali i tijekom kojega smo se družili baš svaki dan. Družili smo se i prije predavanja, i za vrijeme i nakon. Bili smo nerazdvojni, a zahvaljujući podcastu, i dalje smo nerazdvojni. Često su nam znali reći kolege da nas trojicu mora pratiti neka skrivena kamera. Kad smo shvatili da bi završetak studija mogao značiti manje druženja, počeli smo se dogovarati o nekoj vrsti "obavezne aktivnosti" jednom tjedno kako bismo se nalazili i družili. Prvo je ideja bila zajednička večera na određeni dan, pa nogometni termin, a onda je Aco došao na ideju koju smo već jednom davno razmotrili sva trojica: "Ajmo napraviti podcast, zakaj ne, ionako su nam svi uvijek govorili da nas treba pratiti neka kamera?" Sad vidimo da smo dijelom ostvarili njihovu ideju, jedino što naša kamera nije skrivena već gledamo direktno u nju. Podcast je nama zapravo vezivno tkivo zahvaljujući kojemu stalno komuniciramo. Mi na njega ne gledamo kao zadatak već kao druženje trojice najboljih prijatelja. Nekome je to piva u omiljenom kvartovskom kafiću, nekome je to gledanje tekme omiljenog kluba, a nama je to podcast. To je i jedan od glavnih razloga zašto nemamo goste, snimanje je naš trenutak sreće i sebično ga ne dijelimo ni s kime... Sve dok ne objavimo epizodu, onda se publika druži s nama.

Teme koje pokrivate, moglo bi se reći, su šarolike, životne. Kako biste to vi opisali?

Kad smo pokretali podcast, skoro svi su nam govorili da moramo biti nišni, da mora postojati neka specifična grana koju pokrivamo jer inače nećemo uspjeti jer postoji previše podcasta. Naravno, mi smo dosta tvrdoglavi sva trojica i odlučili smo napraviti baš suprotno i pričati apsolutno o svemu što nas zanima na ovome svijetu. Čak i o stvarima koje ne znamo, baš zato da bismo nešto novo saznali od publike ili jedni od drugih. Čak ne bismo rekli da su teme životne, više su svakodnevne. Ono što primijetiš u okolini, prokomentiraš na kavi, to isto komentiraš u podcastu. Vjerojatno nam zato gledatelji podcasta uvijek govore da se s nama osjećaju kao na kavi s najboljim prijateljima. Često nam kažu i da sve naše teme komentiraju na kavama sa svojim društvom, a to nam puno znači jer uvijek pokušavamo dati prostora nekoj raspravi, neovisno o tome koliko prosta ili komplicirana bila neka tema.

Koliko često snimate podcast? Kako izgleda proces snimanja i koliko traje?

Podcast najčešće snimamo jednom tjedno, ali ima i perioda kad ne stignemo baš toliko često pa to bude jednom u dva tjedna. Ne znači da se ove dane između ne vidimo, već samo ne stignemo snimati. Snimanje uvijek potraje par sati. Timeline nam je sljedeći: nađemo se, prokomentiramo sve što kamera ne smije čuti i pojedemo nešto fino, a onda tek idemo snimati. Snimamo ovisno o tome koliko nam je zanimljiva epizoda i koliko toga imamo za reći. Nekad to potraje sat i pol, nekad manje. Publika nas često moli da epizode traju duže, čak su rekli da je idealno sat i pol jer toliko traju predavanja na faksu. Što znači da smo barem valjda zanimljiviji od prosječnog predavanja. Mi sretni.

Imate li podjelu poslova oko podcasta ili radite kako tko stigne?

Budući da se sva trojica bavimo različitim poslovima, svako je najbolji u nečemu. Podjela zadataka mora postojati kako bismo bili najefikasniji, ali je zanimljivo da zadatke nismo dogovarali i nismo vijećali oko toga tko će što raditi. Samo se nametnula potreba i netko je uskočio u procesu. Sad je to ostalo fiksno i tako će vjerojatno biti dok se netko ne pobuni da ima previše toga. Naravno da uskačemo jedan drugome u pomoć isto.

3soma možemo pronaći i na društvenim mrežama, posebno na TikToku. Koliko je zahtjevno održavanje jednog takvog profila? I koliko publika za vaš podcast saznaje preko ovih kratkih videa?

TikTok nam je puno toga pružio u smislu dosega publike. Brojke brzo rastu svakim danom, a sadržaj je pitak i objavljujemo jako često. Najgledaniji smo hrvatski podcast na TikToku i to smo tek nedavno otkrili. Lijepo je znati da su naši razgovori zanimljivi ljudima, ako nam je ikada trebala potvrda za to. Održavanje profila je zahtjevno zbog količine sadržaja koji treba proizvesti za njega. Treba izdvojiti i vremena za opise, zakazivanje objava, a treba i pratiti komentare kojih je često jako puno, pogotovo kad su teme kontroverznije.

Naravno, neizostavno pitanje je i radite li podcast samo kao hobi ili se trudite i da postoji neka "ekonomska računica"? Je li teško doći do zarade od ovakvih formata u Hrvatskoj?

Naravno da je lijepo kad ste na nuli ili u plusu, ali nama to nije ni najmanje bitno jer ne radimo to s namjerom da zaradimo. Cilj je da se družimo i da naša druženja ostaju zapisana zauvijek, ali naravno da se ne žalimo ako nam putem pristupi neki brend koji odgovara nama i našoj publici.

Najavili ste i svoju novu suradnju povezanu s YouTube scenom u Hrvatskoj? O čemu se točno radi?

U subotu smo na našem YouTube kanalu objavili poseban video visoke produkcije kakav do sada još nije snimljen u Hrvatskoj, a naslanja se na video ideje najpopularnijih britanskih YouTubera. Zanimalo nas je kako bi koncept dejtanja s velikim brojem zanimljivih osoba u videu izgledao na hrvatskom jeziku i kako će publika reagirati na to. U videu sudjeluje čak 15 djevojaka i trojica poznatih hrvatskih tiktokera o kojima ste već pisali u Večernjaku, a malo je reći da sve koji će pogledati očekuje sat vremena smijeha i zabave. Veselimo se reakcijama, vjerujemo da će biti brojne. Svi su sa snimanja otišli sretni i prezadovoljni, a mi vam možemo reći da nam je ovo najdraži video do sada, iako nije epizoda.

Prvenstveno ste prijatelji, pa tek onda suradnici. No imate li "kreativnih nesuglasica"? Kako ih rješavate?

Naravno da imamo nesuglasica, ali ih brzo rješavamo. Ne ostavljamo stvari da vise u zraku niti se bojimo reći sve što imamo na umu. To je ključ najboljeg prijateljstva, izvrijeđate se u sekundi i iduće minute zajedno pijete kavu ili snimate podcast. Najčešće kreativne nesuglasice nastaju između Djanija i Vigija, ali ne potraju ni par minuta i uvijek svi budu zadovoljni ishodom.

Slažete li se s onom da je sve lakše raditi kada radite s prijateljima ili i to ima svojih mana?

Sigurno i rad s prijateljima ima svojih mana. Na faksu smo sva trojica mrzili grupni rad. Sad nam to nekako ne predstavlja problem, ali pretpostavljamo da je to zato što to ne radimo niti iz koristi niti iz potrebe već iz zabave i zbog prijateljstva.

