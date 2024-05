Haris Džinović otkrio kako podnosi što je predmet sprdnje: 'Ismijavaju me na društvenim mrežama...'

Izjave bosansko-hercegovačkog pjevača poput: "Ja sam kriv samo što sam davao" i "Sama je rekla da je materijalist" samo su neke od izjava koje su postale viralne, a neki obožavatelji su ih čak počeli tetovirati na svoja tijela. Pjevač je kazao kako ipak nije aktivan na društvenim mrežama, ali i da mu je žao zbog toga. - Krivo mi je, ali dogodio se splet okolnosti pa ću se morati sada aktivirati - rekao je Haris Džinović, a na pitanje je li pogledao šale koje kruže, pjevač je odgovorio: - Ma, mene vam to uopće ne zanima jesu li ljudi ozbiljni, ismijavaju li me, što me briga - dodao je za srpski Blic.

Prema njegovim riječima ne kaje se što je loše govorio o svojoj bivšoj supruzi Melini Džinović, a sada Galić. - Taman posla, Ja ne mogu spriječiti to što ljudi pišu. Ismijava li netko, priča li neke priče, iskreno, ni ne pokušavam to spriječiti, a niti mogu - istaknuo je Haris Džinović.

Na piranje je li sada može poslije nekoliko mjeseci reći da je prebolio bivšu i razvod, pjevač je ljutito odgovorio. - Ma uopće neću govoriti o toj temi, to me ne zanima. Nit' sam bolovao, nit' sam mogao što preboljeti - istaknuo je.

- Ja sam sad slobodan muškarac. Emotivno dostupan, a na mene ostavljaju dobar dojam lijepe i pametne žene, njih nema previše! Prije svega ta žena mora biti normalna, imati savjest, toleranciju, i da bude radišna. Ljubav može biti i dodir, i kada se završi u krevetu... Žene moraju imati stav, a svi ljudi bi trebali imati stav - kazao je za Prvu folk pjevač Haris Džinović koji je podignuo veliku prašinu izjavama i intervjuima o svojoj sad već bivšoj supruzi. Već je u nekoliko navrata iznosio njihov "prljavi veš" te medijima tvrdio kako ga je dizajnerica Melina Džinović nakon dvadeset godina braka ostavila zbog drugog muškarca. Priznao je da muškarac posljednji dozna kada je prevaren...

Osim toga, Haris je priznao i to da je poprilično snalažljiv i bez "ženske ruke", odnosno pomoći te da u svojoj vili na Senjaku redi razne kućanske poslove. - Ja peglam sebi, zapravo još od malena, a čak i šijem. Kod nas postoji izraz - picajzla, odnosno perfekcionist, takav sam... Imam i puno slobodnog vremena, ničim drugim se ne bavim osim s glazbom - kazao je nedavno za srpske medije, prenosi Blic. - Ja kada kuham kod mene nema jednog tanjura ili lonca u sudoperu da nije čist. Dok se nešto krčka ili prži ja paralelno i perem. Kada se dovrši priprema jela onda je sve i oprano - dodao je Haris Džinović koji u braku s bivšom suprugom Melinom ima dvoje djece - kći Đinu i sina Kana.

Podsjetimo, nedavno je u kući Harisa Džinovića na beogradskom Senjaku nastao kaos, nakon posjeta njegove bivše supruge Meline. Kako bi je izbacio iz doma, Haris je pozvao policiju, koja je brzo došla na lice mjesta, nakon čega je Melina izjavila da je Haris maltretira. Policija je zatim privremeno Harisu oduzela pištolj koji je imao u kući, iako za njega ima dozvolu, nakon čega je pjevača sin Kan odvezao u policijsku postaju, gdje se zadržao satima.

Fotoreporteri Blica snimili su Kana ispred policijske postaje, kao i Melinu koja je autom projurila kraj sina i nije mu se javila, a Haris je nedavno otkrio kako oni već neko vrijeme ne komuniciraju. Haris i Melina zajedno imaju kći Đinu koja ju je otpratila na Instagramu i sina Kana, koji navodno ne razgovara s majkom. Osim toga, Haris je nedavno gostovao na srpskoj televiziji Blic u emisiji "Scena", a novinarku je ugostio u svojoj luksuznoj vili na Senjaku te otvorio dušu o razvodu, otkrio je niz intimnih detalja o kojima dosad nije javno govorio.

- Da je ona imala interes sačuvati brak, vjerujem da bi ga i sačuvala. Bio sam raspoložen da zauvijek živimo zajedno. Kao što kaže matičar, ostanite vjerni dok vas smrt ne rastavi i tako dalje. Držao sam se zaista toga, ne samo zato što je on to rekao, nego što sam ja takav čovjek. Meni je dovoljna bila jedna žena - iskreno je priznao Haris Džinović.

