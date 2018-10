Ovo su filmovi koje nikako ne smijete propustiti

Nakon odličnog početka jeseni sa sjajnim TV tjednom, kino uzvraća udarac!

Ovaj tjedan doista je bogat premijerama niza odličnih filmova pa je doista za razmisliti hoćete li ostati kod kuće i pratiti sve ono što je krenulo prošlog tjedna ili se zaputiti do neke od obližnjih kino dvorana. Već ovog vikenda čeka vas redateljski prvijenac inače jednog od ako već ne najboljih a ono najomiljenijih hollywoodskih glumaca Bradleyja Coopera.

Zvijezda Snajpera, Američkih varalica, naravno Mamurluka, odlučio je da mu prvi film bude Zvijezda je rođena. Iza stereotipnog imena nalazi se priča u kojoj ostarjeli i alkoholu skloni Jackson Maine kojega tumači sam Bradley Cooper pomaže mladoj pjevačici da uspije u pjevačkoj karijeri. A tu mladu pjevačicu tumači nitko drugi doli Lady Gaga! Dakle, osim što glumi ostarjelog pjevača koji gleda kako mu vlastita karijera propada a usput pomaže nepoznatoj pjevačici i što je režirao film, Cooper je sam i napisao scenarij. Tu ćemo mu malo oduzeti jer je riječ o trećem remakeu originala iz 1937. godine.

Bilo bi to i ranije u režiji Clinta Eastwooda s Beyonce u glavnoj ulozi. Da Beyonce nije zatrudnjela. Prilično nevjerojatno, kao da je poznati glumac ponešto pokupio iz Čudesne formule, sjećate se, tamo je glumio mladića koji se slučajno dočepa tableta koje višestruko uvećavaju inteligenciju. No, znajući kako je svojim talentom u relativno kratko vrijeme Cooper osvojio Hollywood, ne treba čuditi da je ovaj projekt iznio sam i za njega osim Lady Gage dobio ‘yes’ i od Sama Elliotta.

Ako nekome nešto znači, film je do sada dobio iznimno visoke ocjene na IMDB-u kao i kod profesionalnih kritičara zbog iznimnih izvedbi Coopera i Gage. Ako niste od glazbenih drama, onda se prebacite na Venom. Još jedan film zasnovan na Marvelovom liku priča je o istraživačkom novinaru Eddieju u čije tijelo ulazi vanzemaljac stvarajući tako simbiozu. Koja je čudovišna jer daje Eddieju alter-ego koji on ne može kontrolirati. No zauzvrat dobiva supermoći. Ako ste od onih koje Marvelovi junaci (i antijunaci) ne impresioniraju, možda će vas privući nešto drugo. Eddieja, naime, glumi Tom Hardy. U svakom je slučaju on bolji izbor od Tophera Gracea koji je Venoma tumačio u trećem Spider-Manu, rekli bismo.

Sam je Hardy veliki fan Venoma pa ga nije trebalo puno nagovarati, a tome je pomogla i činjenica kako će se za Venoma izgraditi novi svijet nevezan s drugim Marvelovim franšizama, barem dok se nalazi u produkciji Sonyja. Propustite li vikend, ne očajavajte jer 11. je listopada poseban datum, tada se, naime, počinje prikazivati Prvi čovjek. Priča o Neilu Armstrongu, prvom, dakle, čovjeku koji je kročio nogom na Mjesec nije se ni počela prikazivati a već je uzbudila duhove.

U američkim se medijima najprije pojavila informacija kako u filmu uopće nema američke zastave što je, normalno, izazvalo reakcije, pogotovo s desnog političkog spektra. Ispalo je onda kako to nije istina, ali nije ni puno dalje. Jer u filmu nema scene postavljanja američke zastave na površinu Mjeseca. Bilo je to pogotovo nakon što je glavni glumac, a to je Ryan Gosling, izjavio kako spuštanje na Mjesec nije bio podvig samo Amerike nego cijelog čovječanstva pa bi se dokumentarističkim prikazivanjem tog prizora dobio pogrešan dojam. I to je onda tek zapalilo internet, senator Marco Rubio napisao je na svojem twitteru kako je to potpuno luđaštvo, a onda su se jastrebovi dohvatili činjenice kako je Gosling – Kanađanin pa je očito kako je film smišljeno antiamerički. Na pitanje radi li se o političkoj poruci redatelj Damien Chazelle rekao je da to nikako nije istina nego da je u toj sceni želio ostati fokusiran na osjećaje samoće koji su Neila Armstronga obuzimali kao jedinog čovjeka na Mjesecu.

No, mišljenja su onih koji su film vidjeli na festivalima gdje je do sada prikazan, kako je riječ o remek-djelu. Ne znamo još je li film takvog kalibra da Chazelleu i Goslingu još jednom donese slavu La La Landa, ali izgleda da imamo jedan prilično sigurni blockbuster. Ono što u svakom slučaju nije bio jest Klub milijardera koji kod nas dolazi u zakašnjeloj distribuciji. A možda se nije trebalo truditi uopće jer je film i prije premijere bio osuđen na propast jer u njemu glumi Kevin Spacey.

Bizaran je splet okolnosti što je zvijezda vozača Ansel Elgort sada izgorio u drugom filmu zaredom u kojem je glumio u društvu Kevina Spaceyja. Nije pomoglo niti što je priča temeljena na stvarnim događajima. Ipak, Spacey ili ne, film je naprosto bez dovoljno kvalitete s prije svega loše ispričanom pričom iz koje je teško zaključiti tko je tu zapravo žrtva a tko zločinac pa pada u sjenu i iza verzije iz 1987. godine kada je Joea Hunta glumio Judd Nelson. Ne uhvati li vas ništa od ovih kino-prijedloga uvijek možete uživati u jednom od najboljih Bondova ikad a svakako najboljem s Danielom Craigom, Skyfallu koji je na NovojTV već sutra navečer.