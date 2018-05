Jedno jelo bilo je glavni hit na večeri koju je Charles priredio mladencima

Najpoznatiji novi bračni par na svijetu, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa uspjeli su vjenčanjem zadiviti svijet. No osim same svečanosti koja je održana u kapelici sv. Georgea u idiličnom dvorcu Windsor, mladenci su gostima na svečanom primanju pripremili pravi spektakl.

Nakon protokolarnih dužnosti, Meghan i Harry stigli su na dobro skriveno imanje Frogmore House, na kojem je za njihovih 200 najbližih prijatelja i članova obitelji princ Charles organizirao svečanu večeru.

Mladenci su na imanje stigli sami, automobilom kojim je upravljao Harry. Riječ je o Jaguaru E-Type iz 1968. koji je pretvoren u električni auto i jedinstven je na svijetu. No sve oči bile su uprte u mladenku koja je na zabavi osvanula u bijeloj svilenoj haljini britanske dizajnerice Stelle McCartney i štiklama s potpisom Aquazzara. Harry je bio odjeven u klasičan smoking, no sve je zapanjio nakit – naime, Meghan je ponosno pokazala primjerke iz privatne Harryjeve zbirke koje je prije nje nosila njegova majka – Lady Diana. Cijelo vjenčanje inače je bio svojevrsni hommage pokojnoj prinčevoj majci – od odabira buketa s cvijećem koje je Harry sam ubrao u vrtu Kensingtonske palače do dugačkog vela koji je mladenka nosila, a neodoljivo je podsjećao na onaj koji je imala Diana kada se 1981. udavala za Charlesa.

Hommage se nastavio i na zabavi na kojoj je goste zabavljao Elton John, koji je mladencima otpjevao svoju uspješnicu „Circle of Life“ iz Harryjeva omiljenog filma – “Kralja lavova”. Zanimljivo, jedan od prvih spojeva na koje su Meghan i Harry išli uključivao je gledanje istoimenog mjuzikla u londonskom West Endu. Na samoj zabavi, koja je bila vrlo ekskluzivna, govore su održali i Meghan i Harry, koji je prije svega zahvalio svojoj supruzi što je stoički izdržala sve probleme prije vjenčanja, te Harryjev kum, princ William, koji se, kažu gosti, u nekoliko navrata i našalio na bratov račun. Gostima je bilo posluženo 7500 različitih jela koje je pripremalo 25 chefova, a glavni hit bilo je jelo nazvano „Kada je Harry upoznao Meghan“, aluzija na film „Kada je Harry upoznao Sally“.



Mladenci su plesni podij otvorili prvim plesom, o kojem je Harry rekao: „Moja supruga i ja ovo smo stvarno uvježbavali“, a kojem je kao zvučna kulisa, kao posveta Meghaninu američkom podrijetlu, bila pjesma Whitney Huston „I Wanna Dance with Somebody“. Nakon toga za štimung se pobrinuo Harryjev omiljeni DJ Samo Totolee. Svečana večera potrajala je do sitnih sati, završila je spektakularnim vatrometom i šalama princa Harryja koji je goste ispraćao riječima: „Budite tihi da ne probudite susjede!“ S obzirom na to da je imanje na osami, jasno je da se princ samo – šalio.

Nakon vrlo uzbudljivog dana mladenci će predahnuti nekoliko dana, a potom će Kensingtonska palača, u kojoj će vojvoda i vojvotkinja od Sussexa živjeti, obavijestiti javnost o tome koje su odredište odabrali za svoj medeni mjesec.