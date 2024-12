Ovaj kandidat se vratio u show i mora kuhati protiv uhodane trojke – Bonaventure, Eni i Sergia!

Posljednja epizoda MasterChefa donijela je uzbudljive preokrete, a sve je započelo s nominacijama u plavom timu koji se u njima našao nakon poraza u prethodnom gastroduelu. Budući da je pred sam kraj tog izazova došlo do zamjene dva člana tima, pri čemu je Ivo iz crvenog tima prešao u plavi tim, a Bonaventura iz plavog u crveni tim, postavilo se pitanje tko će preuzeti odgovornost za gubitak plavog tima u izazovu.

Na nominacijama, članovi plavog tima upitali su Bonaventuru bi li se on zamijenio s Ivom i pridružio se nominacijama s obzirom na to da je on odradio veći dio jela koje je doprinijelo njihovom porazu. Iako je Bonaventura odmah odbio tu ponudu, ipak se našao u nominacijama jer je žiri članovima plavog tima dao opciju da glasaju i izjasne se o tome treba li Bonaventura, kao i oni, snositi odgovornost za gubitak u gastroduelu. „Ni kriv ni dužan sam na optuženičkoj klupi“, rekao je Ivo koji se ipak, zahvaljujući glasovima plavog tima, zamijenio s Bonaventurom i vratio na galeriju siguran od nominacija – barem zasad.

„Našli su žrtveno janje u meni“, poručio je Bonaventura nakon što se pridružio nominacijama u kojima su najviše glasova za stres test skupili on, Sergio i Eni. Međutim, kad su došli na radne jedinice, chef Stjepan priopćio im je iznenađujuću vijest da još uvijek nije vrijeme za njihovu borbu jer će svoje mjesto u MasterChefu ponovno potražiti bivši natjecatelji Sead, Petar i Ante!

Ne bi li izborili povratak u natjecanje, u prve dvije faze kandidati povratnici borili su se jedni protiv drugih, a u trećoj fazi jedan od njih ušao je u stres test s nominiranim članovima plavog tima – Bonaventurom, Sergiom i Eni. „U životu ćeš rijetko dobiti drugu priliku. Zato to cijenim i dat ću sto posto od sebe“, poručio je Ante.

U prvoj fazi povratnici su morali u 15 minuta napraviti savršen holandez koji spada u pet majčinskih umaka. „Petar je sigurno u prednosti jer je bio duže u MasterChefu i savladao je neke tehnike koje ostali nisu stigli“, rekla je Ivana, no ispalo je da se prevarila jer je upravo Petrov umak žiri ocijenio kao najgori, zbog čega je on prokockao šansu da se vrati u show.

U idućoj fazi, Sead i Ante morali su u samo 9 minuta napraviti jaja na tri načina – poširano jaje, omlet i jaje na oko. Iako Anti priprema jaja nije bila nešto što je priželjkivao, u ovoj se fazi pokazao bolji od Seada te tako dogurao do zadnje faze u kojoj se za svoje mjesto u MasterChefu bori zajedno sa Sergiom, Bonavenutrom i Eni. „Žao mi je što nisam uspio ući natrag u MasterChef, ali sam sretan što sam uopće dobio priliku sudjelovati“, rekao je Sead, a Ante, svjestan razlike između uhodanih kandidata plavog tima, i njega koji je prvi napustio MasterChef, nastavlja izazov koji mu nudi mogućnost povratka u najveću televizijsku kuhinju.

„Ekipa protiv koje kuham je dobra, ali nisam ni ja loš“, samopouzdano zaključuje Ante kojeg je prije početka kuhanja u trećoj fazi stres testa dočekalo još jedno neugodno iznenađenje. Naime, kandidati imaju zadatak replicirati jelo od sipe, brancina i cikle gostujućeg chefa Saše Begana. „Ispao sam na tom brancinu i vježbao ga doma s nula kostiju. A sad opet brancin“, objasnio je Ante koji će upravo na namirnici zbog koje je ispao imati prilike pokazati da se zaslužuje vratiti u MasterChef. Hoće li u tome uspjeti, doznajte već u idućoj epizodi na Novoj TV!

