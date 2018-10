Ova glumica ima nešto što priželjkuje svaka sredovječna žena!

Elizabeth Hurley and Hugh Grant🌪 #vintageversace #elizabethhurleyversace #elizabethhurley #hughgrant #couplegoals #gianniversace #donatellaversace #dailyvintagestyle #90sfashion #versace

A post shared by Lusso Vita (@lussovita__) on Nov 10, 2017 at 12:18pm PST