Otac Anđelke Prpić komentirao njezinu trudnoću s prijateljem bivšeg supruga: 'Nije baš lako'

Mediji u Srbiji još su krajem prošle godine prenijeli informaciju kako je glumica Anđelka Prpić, koju naši gledatelji pamte po ulozi u humorističnoj seriji "Andrija i Anđelka" drugi put trudna. Blic je tada pisao kako je glumica trudna s najboljim prijateljem svog bivšeg supruga Darija Prpića s kojime je bila devet godina u braku te imaju sina Jakšu. Ovaj medij doznao je kako je navodno glumica u vezi s muškarcem koji je prijatelj njezinog bivšeg supruga još od školskih dana. Taj prijatelj je prije nekoliko mjeseci prekinuo 11-godišnju vezu i zbližio se navodno s Anđelkom Prpić.

A vijest o tome privukla je veliku pažnju javnosti u regiji, o čemu je progovorio i njezin otac Predrag Stević za emisiju "Metar moga sela".

- Pa, da vam kažem, nije baš lako. Više žena nego ja... Malo me to tko pita, ali ja je podržavam u svemu, to je moje dijete. Ja je nisam udavao ni ovo, sama je to riješila. Kažem vam, baš me nitko nije pitao: "Što je bilo, što je ovo...", stvarno nikad, a dođu tako kod Duške, pitaju, ona se malo iznervira i zabrine - kazao je Anđelkin otac, prenosi Blic.

O tome kakva je bila, a kakva je sada Predrag nema zamjerki:

- Ostala je prizemna, kao što je uvijek bila i što mi je najdraže, zna odakle je što je uvijek i naglašavala i ponosan sam nju što je uspjela u životu i što ima i obitelj, sad će i drugo dijete, kao što znate - rekao je.

Već kao mlada opredijelila se za glumu, a njen otac kaže da se nisu miješali u njen izbor.

- Mi nismo ništa utjecali, to je ona sama riješila. Nismo razmišljali što će upisati, ona je sve sama, mada smo znali da je talent za to - iskreno kaže Predrag. Anđelka je oduvijek isticala odakle je, na što je njen otac ponosan.

- Nikada nije zaboravila odakle je. Voli doći, a ponaša se isto kao što se i ranije ponašala - iskreno kaže Predrag Stević.

Kada su za komentar njezine druge trudnoće novinari zamolili Darija Prpića, on im je rekao: Čuo sam, ali zaista ne želim to komentirati, a ni Anđelka Prpić nije bila raspoložena za razgovor. Od Darija se glumica rastala prije dvije godine, a o tome u kakvim su odnosima ostali nakon braka pričala je u jednom intervju u kojem je rekla i kako se nije htjela osvrtati na brojne laži koje su objavljene kada se doznalo za njezin razvod.

