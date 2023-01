Hannah Spearritt bila je zvijezda 90-tih, a nedavno je završila na ulici: Nismo imali gdje otići

Pjevačica Hannah Spearritt (41) krajem devedesetih godina bila je članica svjetski popularne skupine S Club 7. Bila je slavna, imala je novac i zvjezdani status, a danas od toga nije ostalo gotovo ništa. Bend je proslavio hitovima Never Had a Dream Come True, Reach i Bring It All Back. Grupu je osnovao bivši menadžer Spajsica Simon Fuller 1998. godine, a raspali su se svega pet godina kasnije. Na scenu su se kratko vratili 2014. godine, a zadnji nastup imali su 2015. Originalni sastav činili su Tina Barrett, Paul Cattermole, Jon Lee, Bradley McIntosh, Jo O'Meara, Hannah Spearritt i Rachel Stevens, a bend je za vrijeme postojana zaradio vrtoglavi 50 milijuna funti.

No, život danas 41-godišnje Hanne od tada do danas se drastično promijenio. U intervjuu za britanski The Sun pjevačica je otkrila kako je malo prije Božića s partnerom Adamom Thomasom i njihove dvije kćeri četverogodišnjom Tayom i trogodišnjom Torom završila na ulici jer je kuća u kojoj su u Londonu živjeli kao podstanari iznenada prodana. U pomoć joj je odmah pritekla prijateljica koja im je na korištenje dala svoj ured jer Hannah i njezin partner Adam trenutno ne mogu plaćati, kako kaže, suludih cijena najma u britanskoj prijestolnici.

- To je bilo jako stresno. Našem najmodavcu hitno je trebao novac pa je brzo prodao imanje i morali smo se iseliti u roku od dva dana. Nismo imali vremena da nađemo drugi dom. Imali smo sreću što smo svoje stvari mogli skladištiti u neotvorenom kafiću, no mi nismo imali kamo otići - ispričala je Spearritt medijima.

U vrijeme najveće slave članovi benda navodno su godišnje zarađivali 150 tisuća funti, no Hannah tvrdi da nisu bili dovoljno plaćeni s obzirom na prihode koje je bend donosio. - Ljudi misle da smo milijunaši, ali to nije istina - istaknula je pjevačica koja je nakon karijere u bendu planirala otvoriti kafić, no to je odgodila zbog bolesti. Da bi agonija bila još i veća Hanna je trenutno prikovana za krevet zbog bolesti, a točnu dijagnozu nije željela otkriti. Priznala je i da je u posljednjih nekoliko mjeseci s obitelji bila u četiri privremena doma i da još uvijek nemaju 'svoj krov nad glavom'. Zbog nesretnih životnih okolnosti odgodila je i otvaranje kafića te se nada da će ga konačno otvoriti ovog ljeta, ali i da bi joj taj poslovni pothvat mogao osigurati lagodniji život.

Komentirala je i sve glasnije šuškanja o ponovnom okupljanju grupe. Hanna priznaje da joj se ne sviđa ideja o promjeni imena grupe u S Club 6, ali i da ne želi opet biti potplaćena. Unatoč svemu, istaknula je kako je uživala u vremenu koje je provela kao pjevačica poznate pop grupe.

VIDEO Domaći glumci koji su zbog loših životnih odluka završili na prosjačkom štapu i u pučkoj kuhinji