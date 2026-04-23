VIDEO Rokeri iz Belišća nedavno su predstavili svoju novu pjesmu, a članovi benda bave se različitim poslovima

Rock bend Kratak fitilj dolazi iz Belišća, a nedavno su predstavili svoju novu stvar “Gdje si?”. Riječ je o njihovom trećem singlu s trećeg, još neobjavljenog, albuma.

- Uvodni riff koji se proteže i kroz strofe nastao je dok sam uštimavao žice, gitaristi će to vrlo brzo primijetiti. Zvuk mi se učinio nekako tužnim, melankoličnim, kao neki zvuk koji te prati dok sjediš sam i buljiš u prazno i prvo što mi je palo na pamet je stih “Gdje si?”, kao odraz jednostavnog, ali snažnog osjećaja čežnje, osjećaja gubitka, preispitivanja samog sebe, vrćenja filmova u glavi, pokušaja da se pomiriš s prazninom koja ostane kada se neke stvari završe. Melodija prenosi unutarnji nemir koji kuha iznutra i na kraju eksplodira izljevom emocija - objašnjava nam nastanak pjesme autor i vokal benda Matija Karša.

Dodaje i da bend na svom trećem albumu radi na zadnjim finesama, a uz to fokusirani su i na nastupe.

- Nedavno smo u Osijeku imali koncert gdje smo predstavili najnovije pjesme i reakcije su bile sjajne, uskoro ćemo i u Zagrebu održati promotivni koncert, krajem travnja ili početkom svibnja, pratite nas na našim društvenim mrežama gdje objavljujemo sve novosti. Početkom listopada nastupamo u Zadru na festivalu Glas kantautora. Prijavili smo se na nekoliko kvalitetnih festivala pa čekamo odgovor organizatora - najavljuju dečki iz Kratkog fitilja.

Bend je to koji se okupio 2020. godine, već godinu kasnije objavili su prvi album “Pozdrav iz Abesinije”, a dvije godine kasnije uslijedio je i drugi album “Ad maximum” te brojni nastupi. Od 2024. godine bend ima i svoju treću postavu koju čine: bubnjar Leo Ižaković, basist Matej Vidranski zvani Vidra, gitarist Borna Valentić i druga gitara i vokal Matija Karša.

- Upoznali smo se spletom okolnosti i sudbine. Prva zajednička live svirka bila je na HRT Radio Osijeku u emisiji “Osječki glazboplov” i svi se sjećamo žara i osjećaja odgovornosti s kojim smo vježbali za taj nastup. Gledajući izvana, reklo bi se da u potpunosti opravdavamo ime benda i da ne bismo mogli provesti više od pet minuta zajedno u istoj prostoriji, ali na pozornici i izvan nje funkcioniramo kao pokvareni švicarski sat. Barem dva puta dnevno pokazujemo točno vrijeme. Slažemo se odlično, uz smijeh i zezanciju - ističe Karša.

Bend sa sobom nosi i zanimljiv spoj zanimanja. Glazba im je, kažu, ljubav kojom se bave u slobodno vrijeme, a ovim poslovima se bave od 9 do 5. Matija je specijalist ginekologije i opstetricije koji radi u KBC-u Osijek. Matej, pak, radijski je voditelj na Radiju Valpovština, Leo je vatrogasac, a predaje i bubnjeve u Music Art Incubatoru u Valpovu, a Borna predaje klasičnu gitaru u glazbenoj školi u Donjem Miholjcu te podučava glazbenu teoriju te akustičnu i električnu gitaru u Music Art Incubatoru Valpovo.