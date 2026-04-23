IMPRESIVAN OPUS

Sjećate li se Đuke iz 'Najboljih godina'? Borio se s teškom dijagnozom, a evo što danas radi i kako izgleda

23.04.2026.
u 20:57

Ljubitelji domaćih serija iz 2000-ih zasigurno pamte osebujnog Đuku Lotara, lika koji je svojim specifičnim humorom i karakterom postao nezaboravan dio televizijske povijesti. Tu je ulogu maestralno odigrao Velimir Čokljat, istaknuti hrvatski glumac čija karijera traje već desetljećima. Rođen 1958. godine u Virovitici, Čokljat je izgradio impresivan opus kako u kazalištu, tako i na malim ekranima. Premda ga mnogi poistovjećuju s Đukom, veliku popularnost stekao je i kao Stjepan Novak u kultnoj seriji ''Zabranjena ljubav'', a gledali smo ga i u naslovima poput ''Kud puklo da puklo'', ''Čista ljubav'' te ''Zakon ljubavi''.

Uz televizijske uspjehe, Čokljat je dugogodišnji stup ansambla zagrebačkog Satiričkog kazališta Kerempuh. Iako je njegov rad na daskama ponekad u drugom planu zbog televizijske slave, upravo u kazalištu on neprestano brusi svoj glumački talent. Nedavno smo ga imali priliku gledati i u popularnoj seriji ''Kumovi'', gdje je utjelovio lik svećenika.

Ipak, izvan svjetala reflektora, glumac je proživio vrlo izazovno razdoblje kada mu je prije nekoliko godina dijagnosticiran karcinom. ''Prvi zahvat bio je dogovoren za 9. ožujka, pa su ga zbog korone odgodili za 26. ožujka. Kako je virus uzeo maha, tek sad se ne zna kad će me operirati'', kazao je glumac tada u jednom intervju.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
1/51

U tom teškom periodu, ohrabrujuća je bila vijest da bolest nije metastazirala. Premda je osjećao opravdanu zabrinutost zbog odgode operacije, tješila ga je spoznaja da bi liječnici reagirali odmah da je situacija bila kritična ili životno ugrožavajuća. Na sreću, proces liječenja završio je uspješno, što je Čokljatu omogućilo povratak svakodnevnom životu i glumi. Danas je Velimir Čokljat i dalje aktivan na sceni te ostaje jedno od najomiljenijih lica domaće publike. Iako se rijetko eksponira u javnosti, tijekom 2023. godine angažirao se kao voditelj konferencije za medije Hrvatskog društva dramskih umjetnika.

zabranjena ljubav Najbolje godine glumaca Velimir Čokljat showbiz

SLAVNA GLUMICA

Tragedija hollywoodske zvijezde: Čim je očevo tijelo odneseno, ponovno sam se mogla slobodno prepustiti panici zbog svog raka

Naime, glumica je otvoreno progovorila o teškim trenucima s kojima se suočila nakon što joj je dijagnosticiran rak dojke. U iskrenom eseju objavljenom 21. ožujka u časopisu New Yorker, otkrila je ne samo svoju dijagnozu, već je s javnošću podijelila i detalje iznimno teškog razdoblja u kojem se suočavala s vlastitom smrtnošću dok su joj istovremeno oba roditelja umirala u hospicijima

