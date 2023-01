Zrinka Cvitešić pohvalila se novom ulogom, u Amazonovoj seriji tumači lik ubojite prve dame Moldavije

Dvije godine nakon što je na svom Instagram profilu naša glumica Zrinka Cvitešić (43) najavila novi projekt i tek tajanstveno otkrila da je riječ o Amazonovom projektu u javnost su isplivale i prve fotografije serije 'The Power' u kojem naša glumica tumači jednu od glavnih uloga. Zrinka je uskočila u lik Tatiane Moskalev, bivše prvu damu Moldavije. Na fotografiji koja je izašla uoči premijere Cvitešić izgleda poprilično drugačije. Iako smo je navikli gledati u ležernim izdanjima i bez previše šminke na licu, ovog puta za potrebe uloge pozirala je s jakom šminkom u elegantnoj bijeloj kombinaciji i iznenadila mnogobrojne pratitelje na društvenim mrežama.

Riječ je o britanskoj seriji koja je trenutno u fazi postprodukcije te bi na proljeće trebala krenuti na Amazonu, a njezina se radnja temelji na istoimenom romanu spisateljice Naomi Alderman, u kojem Tatiana (koju tumači Zrinka) ubije svog supruga i preuzme vlast u zemlji i državu pretvara u matrijarhalno carstvo Bessapara.

Zrinka je tako nakon velikog uspjeha na londonskoj kazališnoj sceni i West Endu, dobila je ulogu i u visokobudžetnom Amazonovom serijalu 'The Power' u kojoj glumi rame uz rame s holivudskim facama poput Tima Robbinsa, Leslie Mann, Johna Leguizame, Eddieja Marsona i Roba Delaneyja. Ulogu u seriji ima i Toni Collette (50) koja tumači lik gradonačelnice Seattlea.

Radnja se vrti oko skupine tinejdžerica koje misteriozno razviju posebnu moć koja im omogućuje da ubijaju ljude strujom. Ubrzo se takva moć pojavi u svakoj ženi na svijetu.Serija se trebala početi snimati još u ožujku 2020. godine, no zbog pandemije koronavirusa snimanje je neko vrijeme bilo odgođeno. Serija se snimala u Vancouveru, u Kanadi.

Karlovačka glumica iza koje je uspješna međunarodna karijera poznata je i po svom humanitarnom djelovanju. Ambasadorica je udruge Pčelica koja skrbi o djeci i mladima s poteškoćama u razvoju, a nedavno je otkrila i da je presretna što je udruga uspjela sakupiti potreban novac kroz humanitarnu akciju u kojoj je i sama Zrinka sudjelovala.

"Zbog upravo primljene najsretnije vijesti u posljednje vrijeme, da su naše Pčelice, udruga roditelja djece i mladih s poteškoćama u razvoju, uspjele sakupiti novac kroz našu akciju, samo želim zahvaliti svima koji su pomogli i odvojili dio svog vremena, srca i novca! Jer zajedno možemo sve! Jer zajedno smo jači! Od srca hvala, Zrinka", poručila je glumica koja je ponosna ambasadorica udruge Pčelice iz Ogulina. Uz tekstualnu objavu dodala je i nekoliko fotografija, a otkrila je i da je ukupno do sada prikupljeno 18.260,94 kn iako im je prvotni cilj bio 17.000 kn. Sredstva su to koja će se koristiti za rad fizioterapeuta i psihologa za djecu s poteškoćama u razvoju.

Ova plemenita glumica prošlo je ljeto dospjela u fokus javnosti i nakon što je posjetila jahtu na kojoj su boravili Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Chris Rock, Wanda Sykes i Sacha Baron Cohen... Zrinka je na jahtu stigla na poziv Woodyja Harrelsona s kojim je veže dugogodišnje poznanstvo. Prije pet godina Harrelson ju je angažirao da glumi u njegovu filmu ''Lost in London'', u kojem je tumačila neobičnu Sue Ann, ženu s posebnim moćima. Riječ je o filmu u kojem je glasoviti glumac imao i svoj redateljski debi.

Podršku na privatnom, ali i na profesionalnom planu već joj dugi niz godina pruža partner, bivši nogometaš Niko Kranjčar. Oboje jako drže do svoje privatnosti i svoju ljubav nikada nisu htjeli medijski eksponirati. Niko se u Zrinku zaljubio u Londonu nedugo nakon što je ona prekinula vezu s glazbenikom Hrvojem Rupčićem. On je tada igrao za londonski klub Queens Park Rangers, a talentirana Karlovčanka ostvarivala je svoj san na West Endu u mjuziklu “Once”. Njihova romansa razotkrivena je na dodjeli najprestižnije britanske kazališne nagrade “Laurence Olivier Award” kada je Zrinka trijumfirala u kategoriji najbolje glumice u mjuziklu. Taj nevjerojatan uspjeh proslavila je u Londonu s obitelji, a iako je Niko izbjegavao crveni tepih, te večeri zaljubljeni par, prepuštajući se zagrljajima i poljupcima u hodniku, bio je uvjeren kako ih nitko ne vidi, no prevarili su se i tada su prvi put snimljeni zajedno.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

VIDEO Domaći glumci koji su zbog loših životnih odluka završili na prosjačkom štapu i u pučkoj kuhinji