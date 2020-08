Osnivač TBF-a promijenio posao: Nisam želio u novu potragu za vjenčanjima i sprovodima

Nikola Čelan, poznati splitski glazbenik i novinar, prijašnjih je godina imao nastupe gotovo svakog vikenda. Jedan od osnivača TBF-a i klape Libar shvatio je da će se smanjenjem gaža i krizom u glazbenoj industriji morati naći novi izvor zarade. Pomalo neuobičajeno za Dalmatince, ušao je u biznis sa suhijem, u koji se zaljubio još 2011. godine. kada ga je prvi put probao u New Yorku.



- Bila je to all you can eat Sushi-teria s impozantnim izborom artikala i namirnica. To mi se gastro iskustvo toliko urezalo da sam tijekom svojih putovanja narednog desetljeća nastavio posjećivati sushi barove i restorane gradova poput Berlina, Kopenhagena, Londona, Reykyavika, Lisabona, Porta... Shvatio sam da me nadahnjuje i veseli iskustvo sudjelovanja u izradi sushija, energija, pažnja, smirenist i posvećenost kojom chefovi pristupaju pripremi hrane. Otprije sam znao podosta o japanskoj i kulturi i duhovnosti Dalekog Istoka, pa je odjednom iskustvo “prodisalo” s teorijom. Sve skupa je kliznulo kad sam se usudio probati raditi sam kod kuće i dogodilo mi se “flow” stanje. Odmah sam znao da ta djelatnost kod mene ima budućnost - priča nam Čelan, koji je za početak posla potrošio svu ušteđevinu.

Foto: PROMO

- Kako sam zadnjih petnaestak godina živio isključivo od gaža s Librom, Iskonom i u zadnjoj fazi TBF-om, ovisio sam o tržištu glazbe koje se u jednom trenutku ciklusa “ispuhalo”, ostao sam na vjetrometini gdje sam trebao odlučiti hoću li krenuti u novu potragu za nastupima na vjenčanjima i sprovodima ili pokušati nešto supstancijalnije: ako se već moram “prodat” onda bolje da to bude s nečim drugim, primjerenim prodaji, a ne više muzikom. Obitelji su poduzetnički počeci pali traumatično, što je bilo i razumljivo, uzmemo li u obzir način na koji sam uletio grlom u jagode u surovi franšizni ugovor s globalnim brendom kao vatreno krštenje: u točno tri mjeseca “spalio” sam svoju kompletnu ušteđevinu u biznis pri kojem sam punio - motao sushi i razvozio ga - police triju splitskih supermarketa, u centru i na periferiji, sedam dana tjedno od 7 do 15-16 sati dnevno, nekad i dulje od toga. U ta tri mjeseca imao sam jedan slobodan dan, Uskrs 2018. a iz ugovora sam ispao doslovno bez kinte u džepu ali s iskustvom cjelodnevnog tromjesečnog profesionalnog kuhinjskog rada u proizvodnji, pripremi i prodaji proizvoda. Tog sam se ljeta, ljubaznošću prijatelja po prvi puta okušao i kao pomoćni konobar u vrlo prometnom restoranu na otoku. Međutim strateški svoje sam planove već tad vidio u suradnji sa splitskim Centaurusom, što se ubrzo realiziralo mojim preuzimanjem pripreme sushija za vitrinu njihove Ribarnice Brač na Poljudu, a u lipnju 2019. i svojim osamostaljenjem i otvaranjem vlastitog takeout bara u centru Splita - kaže Nikola koji je poznavajući navike svojih sugrađana, ali i želju svojih sugrađana da probaju nešto novo, počeo raznositi svoje sushije besplatno. No, bilo je tu i nepovjerenja i raznih negativnih epizoda.



- Bilo je brutalnih epizoda, u malome i javno. Izrugivanja u kuloarima, na društvenim mrežama pa čak i rubnih prijetnji tijekom boravka u shopu na Sirobuji. Međutim predugo sam tu da bi me to zaplašilo ili pokolebalo pa sam shvatio da je to sve jedna ogromna dobrodošlica mom novom poslovnom projektu, naravno izražena na specifično splitski način. To su potvrdile narudžbe koje su buknule pet minuta nakon prve prijave u aplikaciju Dobar tek, u siječnju 2019. Naredna tri mjeseca doslovno nisam uspio otići normalno u wc jer sam sam motao sushi i razvozio ga i to je bizarno stanje potrajalo sve do dolaska i uhodavanja kolegice Eve koja je uz mene i danas i jedina je “opstala” surove okolnosti uhodavanja nesvakidašnjeg startup biznisa u Splitu i Hrvatskoj - iskreno će Čelan.

U ponudi ima više od 40 što standardnih, što originalnih sushi jela, sastavljenih prema vlastitom ukusu i dostupnosti najkvalitetnijih i svježih namirnica.

- Klijentela su mi kupci svih platežnih kategorija i mogućnosti, reda veličine 60-1000 kn po narudžbi. Sushi je koncipiran tako da bude razumljiv svakome i najovlašnijem ljubitelju sushija, domaćem i inozemnom. Kategorije su klasične: hosomaki, futomaki, uramaki, nigiri i gunkan, uz osnovnu ponudu priloga, umaka i salata, gdje se radi o povrtnim spring rolama i goma wakame salati od morskih algi i sezama. Meni objedinjuje najpoznatije internacionalne role poput Dragona, Philadelphije ili Californije sve do nekih po mom izboru, “signature” specifičnih poput kombinacija tune, manga i sira ili prepržene kože lososa u teriyakiju. Sve se više posvećujemo kombinacijama setova u koje dodajemo jadransku ribu iz svježeg dnevnog ulova, role koje sam brendirao kao “omakase” tj. kuharev izbor, čak i piletinu u teriyakiju. Čim prođe ljetna vreva posvetit ćemo se potpuno novom meniju, kojeg oblikujemo u skladu sa sve češćim upitima kupaca a bazirat će se na veganskom meniju, domaćim i fusion intervencijama, chirashi zdjelama, gyozama s domaćim nadjevom, sve do sashimija i, u nekom trenu, ramen juhama - priča splitski glazbenik koji ima još puno planova.



- Cilj je zadržati osobitosti “demokratske i egalitarne” ponude koja funkcionira dobro i ujedno u bliskoj budućnosti konkurirati u “skupljem” meniju na gastro sceni grada. Do sad to tehnički nije bilo izvedivo, ali s dolaskom novog kadra, poput chefa Dade Pehara koji nam se pridružio u koroni, to postaje sve izvjesnije i inspirativnije. Primarna svrha mog recentnog poduzetničkog napora nije puko preživljavanje već življenje prema vlastitom kriteriju i pod vlastitim uvjetima. Čim se potpuno ustanove i uhodaju firma i brend ponovno ću se vratiti u većoj mjeri pisanju i, najvažnije, glazbi. Za sad je moja stvaralačka realnost snimanje jednog kantautorskog singla godišnje. Željno iščekujem dan kad ću okupiti svoj bend i s dovoljno autorskih stvari početi aktivno koncertirati. Za sad mi je korona kriza poslovno u potpunosti išla na ruku pa vjerujem kako ću se i stvaralački izvedbeno po njezinu okončanju ravnopravno priključiti glazbeničkom stroju i svojim starim i novim kolegama na sceni - zaključio je Čelan.