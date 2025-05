‘Osjetila sam simptome koje sam ignorirala’: Supruga našeg glazbenika preživjela je moždani udar kada je imala samo 35 godina

Dubravka Cetinski, supruga popularnog hrvatskog pjevača Tonyja Cetinskog, preživjela je moždani udar 2019. godine kada je imala samo 35 godina. Incident se dogodio u njihovom domu, pri čemu je Dubravka izgubila kontrolu nad desnom stranom tijela i pala na pod. Zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji svog supruga, život joj je spašen. Odlučna u namjeri da podigne svijest o ovom zdravstvenom problemu, Dubravka je odlučila javno podijeliti svoje iskustvo i potaknuti druge žene da ne zanemaruju rane znakove.

U intervjuu za In Magazin, Dubravka je prije dvije godine detaljno opisala svoje iskustvo: ''Dva dana prije toga osjetila sam simptome koje sam ignorirala, bili su trnci. Treći dan su mi utrnule desna ruka i desna noga, počele su se grčiti i samo sam pala''. Tony je također podijelio svoju perspektivu: ''Čuo sam njen vrisak i onda je pala. Došao sam na terasu i vidio je kako se trese, jer se njen udar manifestirao kao 'grand mal', najteži oblik epilepsije. Zvao sam hitnu pomoć i cijelo vrijeme bio uz nju, a pomislio sam da je gotovo kad je duboko izdahnula. No, to je zapravo bio znak da se proces smiruje, a Dubravka je nakon toga nekako došla k sebi''.

Nakon brze intervencije hitne pomoći, Dubravka je zbrinuta u riječkoj bolnici. Oporavak je bio izazovan, posebno zbog straha od ponovnog udara. ''U početku mi je bilo jako teško jer me savladao strah, a strah je zapravo tvoj najveći neprijatelj i tu je važna podrška tvojih najmilijih. Imala sam podršku majke, supruga, obitelji. Jer stalno misliš: Evo sad će se to ponoviti! Opet će mi se to dogoditi!' U tim trenucima jednom se morate naljutiti na sve to i reći 'OK, dosta je bilo, sad ću probati otkloniti taj strah!'', podijelila je Dubravka.

Iskustvo je dovelo do duhovne transformacije u Dubravkinom životu. ''Moja kuma Giorgia Palić i Alan Hržica, kada su od Tonija čuli da sam u bolnici, poslali su svećenika da se ispovjedim i primim bolesničko pomazanje jer mi je to bilo najvažnije. Od tog trenutka volontiram u isusovačkom samostanu u Opatiji, koji vodi pater Ignac Čižmešija. Tamo zatvaram vrata svjetovnom i postajem prava ja'', objasnila je.

Tony je izrazio zahvalnost za Dubravkinu prisutnost u svom životu: ''Mene je Dubravka spasila pojavivši se u mom životu. Uz nju se sve promijenilo i zajedno smo krenuli u prekrasnom smjeru. Sretan sam danas što sam s njom tu gdje jesam''. Dubravka je potvrdila duboku povezanost s Tonyjem, opisujući njihov odnos kao blizanački. Zaključila je emotivno: ''Jednostavno ne znam i ne mogu bez Tonyja! To je jasno svima - ne znam, ne želim, ne mogu i neću bez njega, ne! Nisam sklona javnim istupima, ali moram reći da moj suprug meni znači sve! Moj život, moje sve. On je moj centar svijeta, sve se vrti oko njega i za njega''.

