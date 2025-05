Iznenadna smrt supruga Nikoline Pišek šokirala je cijelu regiju! Preminuo u stanu maserke od zatajenja srca

RTL-ova voditeljica Nikolina Pišek povodom treće godišnjice smrti supruga Vidoja Ristovića objavila je dirljivu objavu na društvenoj mreži Instagram, posvećenu njezinoj kćerkici Uni Sofiji. - Nekad mi se čini da si ti odrasla više nego ja za to vrijeme. Tvoje oči znaju kad mi nije dan. Tvoja ruka na mom ramenu često me vrati k sebi. I zaboravim da si još uvijek dijete. Znam da ne pitaš, ali znaš. Znaš da ga nema. Znaš da boli. Znaš kad sam tiho. A ja znam da ti sve to nosiš, nježno, bez buke. Nema pravog načina da se prođe kroz ovo. Ali ima jedan siguran - zajedno. Ti i ja. Ruku pod ruku. I kad nas nitko ne razumije. I kad sve vani šuti. Volim te, i svaki dan učim od tebe. O hrabrosti. O tišini. O ljubavi koja ne treba publiku. Zauvijek tvoj zaklon. Mama - napisala je predivno Nikolina uz niz fotografija s kćerkicom Unom.

Inače, srpski povjesničar Vidoje Ristović iznenada je preminuo 8. svibnja 2022. u 44. godini u Beogradu. Njegovu smrt teško je podnio njegov otac Miša Grof, ali i supruga poznata televizijska voditeljica Nikolina Pišek koja je u braku s njim dobila kćerkicu Unu Sofiju. Nakon njegove iznenadne smrti nastale su razne špekulacije, a loši odnosi Nikoline i svekra Miše doživjeli su vrhunac. Voditeljica je tada javno priznala poniženje koje je godinama trpjela od strane suprugove obitelji.

- Vidojeva obitelj me šikanira već deset godina. Zašto, ne znam. Ne mogu ulaziti u to - kazala je tada za domaće medije. Miša Grof je s druge strane tvrdio da je voditeljicu u tom odnosu zanimao samo novac te da su se godinama sukobljavali zbog imovine, a slučaj je završio i na sudu. - To što Nikolina misli da može rasprodati kolekciju mog pokojnog sina, tu se grdno prevarila. Moj otac je isto bio kolekcionar i ja sam to radio cijelog života, pa Vidoje, a sad se ona pravi pametna i hoće rasipati sve. Evo da otkrijem, cijela kolekcija mog sina će ići ili u Povijesni muzej ili u Muzej primijenjene umjetnosti. Kompletno sve ću pokloniti. Nikolina se samo nalazi s ljudima da vidi kolike pare za koju fotografije može uzeti. Vidoje je putovao po svijetu i kupovao umjetnine. Kakav je to način da se tako postupa - kazao je tada Miša Grof.

Naime, njegov sin Vidoje Ristović prema pisanju domaćih medija preminuo je u stanu maserke Danijele na Zvezdari gdje je ona držala i svoj salon za masažu. Preminuo je tijekom vikenda, a prema tadašnjim navodima očevidaca tragedija se dogodila u beogradskom kozmetičkom salonu tijekom električne masaže. - Komisijskim vještačenjem Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu utvrđeno je da je smrt Ristovića nastupila 8. svibnja 2022. godine u 00:22 uslijed zatajenja srčanog mišića, najvjerojatnije virusnog porijekla - pisao je Kurir koji je prenio rezultate obdukcije.

Vidoju je, kako su pisali srpski mediji, iznenada pozlilo dok je bio na masaži, a hitna pomoć nakon dolaska konstatirala je smrt. Desetak minuta nakon što je doznao stravičnu vijest, na mjesto tragedije stigao je i njegov otac Viktor Ristović. Povjesničar umjetnosti ispraćen je na posljednji počinak 12. svibnja na Novom groblju u Beogradu. Od Vidoja se oprostila shrvana supruga, poznata televizijska voditeljica Nikolina Pišek, ali i članovi obitelji, brojni prijatelji i poznanici. Na sprovod su, uz ožalošćene, došli i redatelj Aleksandar Mandić i Goran Jovanović, Nikolinin prijatelj, kao i frizer Miroslav Luković. Od prijatelja se došao oprostiti i Milan Beko, Nikolinin i Vidojev vjenčani kum. Ristovićeva prva supruga Lana također je došla na sprovod.

U trenutku kada su joj javili za smrt supruga Nikolina je s kćeri bila u Zagrebu, a Vidoje im se dan kasnije trebao pridružiti. To se, nažalost, nije dogodilo. - Nazvala me njegova majka, to je bilo u neke sitne noćne sate, ja igrom slučaja nisam spavala, ne znam zašto... Rekla je - ‘Vido je umro‘, a ja sam rekla - ‘Je li Vama dobro? Što se događa, Marija?‘ Naprosto to neko vrijeme nisam procesuirala... Danas više ni s kim od svoje bivše obitelji nije u kontaktu.

Podsjetimo, Nikolina Pišek, popularna voditeljica RTL televizije novo je lice naslovnice časopisa Diva Style, a u velikom intervjuu prvi se put dotaknula nekih bolnih tema i životnih situacija nakon smrti supruga Vidoja, i samohranog majčinstva... Ekipu Dive ugostila je u svom novouređenom životnom prostoru, atraktivnoj vili koja se nalazi u sjevernom dijelu Zagreba. Voditeljica nije krila kako nimalo jednostavno nije bilo završiti prelijepo uređenu kuću.

- Veliki sam zagovornik ženskih prava, pogotovo nakon svega što sam prošla. Kad sam vidjela koliko god mi mislili da smo napredovale, shvatila sam da smo daleko od ravnopravnosti s muškarcima. Koliko god muškarci bili emancipirani, to nije ni blizu istog. I dalje su to priče koje se nisu spojile s pravom jednakosti. Naravno da smo napredovale u odnosu na vrijeme kada su moja baka ili mama bile mlade, ali neke predrasude, naslijeđe i dalje se prenose - smatra Nikolina. Dotakla se i nošenja crnine nakon smrti supruga.

- Nosila sam crninu četrdeset dana, kako nalažu običaji. Međutim, tada sam shvatila dublje značenje crnine. Ona zapravo ima simbolički smisao – u tom trenutku želite biti neprimjetni, ne želite se isticati, zapravo želite nestati. Crnina nosi određenu poruku: "Maknite se i pustite me na miru." To mi je imalo smisla, ali onda su uslijedili stravični napadi, prvenstveno orkestrirani od strane moje nekadašnje obitelji, koju više ne smatram obitelji. I istina je – zapravo me nije briga što netko od mene očekuje ili želi. Iz svog bunta i revolta, jednostavno sam pomislila: "Idite k vragu, dosta mi je". Bez obzira na to koliko bi mi možda bilo ugodnije ostati neprimjetna, odlučila sam, prkosno, odjenuti crvenu haljinu i time poslati jasnu poruku - rekla je Nikolina za novo izdanje časopisa Diva Style.

