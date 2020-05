Ornela Vištica nakon mise u Sarajevu: Nikad javno nisam govorila, osjećam potrebu

Glumica Ornela Vištica posvetila je status Crkvi nakon situacije koja je trenutačno glavna tema u Hrvatskoj i susjednoj Bosni i Hercegovini.

Riječ je, naime, o misi za žrtve Bleiburške tragedije u sarajevskoj katedrali Srca isusova. Ornela je naglasila da do sada o toj temi nije govorila.

"O Crkvi...nikad javno nisam govorila, danas osjećam potrebu... U maloj bakinoj kućici pored Ljubuškog u blizini Franjevačkog samostana na Humcu, dolazio bi svećenik... Baka je inzistirala da uzmem malu knjižicu koja se zove molitvenik i krenem moliti, onako kako me ona učila. Govorila je kako u molitvama mislimo prvo na slabije od nas, na one kojima je pomoć potrebna, na bolesne i na one koje volimo. A posebno na umrle. Na sve one koji su nevino izgubili živote. Posebno je inzistirala na molitvama Sv. Anti" napsiala je Ornela.