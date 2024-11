Ona doista nije tradwife, u braku se posvetila svojim najvećim ljubavima, sinu Barronu i modi, a ne mužu

Pokušala sam čitati knjigu "Melania", memoare Melanije Trump, koja - na žalost - nema baš nikakve veze sa zanimljivim Krležinim pokušajem da se poigra sa žanrom ljubića s romanom "Tri kavaljera frajle Melanije". Da je Melania zaista bila iskrena u svojoj knjizi, da su u njoj barem tri kavaljera osim Donalda, tu bi se sigurno našlo svašta zanimljivo. Ovako, hm hm, knjiga je suha drenovina, od dosade pada glava. Prepuna je onih američkih komunikacijskih formula kao s nekog jeftinog kratkog tečaja ili priručnika za samopomoć. "Ovo je za mene bilo duboko promišljeno, osobno putovanje… U životu sam svjedočila izuzetnim događajima i upoznala iznimne ljude. U njemu je bilo trenutaka radosti i trijumfa, kao i izazova i tuge…" (Ma nemoj! I radost i tugu si osjetila!) "Iskreno želim da vas moje putovanje nadahne dok prepoznajete univerzalne teme poput izdržljivosti, ljubavi i …" Dakako, tu je i stalna američka mantra - "slijedi svoje snove". Kako da ne! Snove o manekenskoj karijeri žene sa zaista bogomdanim veličanstvenim tijelom - koje možda jest kirurški pojačala, a možda i nije, no uvijek je bilo, kako se nekad govorilo, "kao avion"… Stariju sestru Ines opisala je kao "svjetlo u noći koje mi je osvjetljavalo put i nadahnulo da stremim prema zvijezdama"… Toliko općih mjesta da čovjek pomisli da je knjigu pisala umjetna inteligencija.

Pa onda dolazak u New York City - gužva, svjetla, uzbuđenje - s osrednjim fotografskim portfoliom modela koji je živio u Milanu, ali nije ni približno dosegnuo zvjezdani status. Pa odlazak u pomodni noćni klub gdje se relativno friško razvedeni Trump trebao naći s nekim "komadom", no kad je ugledao 24 godine mlađu Melaniju - to je za njega bilo to! Za nju, kad je uz ispruženu ruku "znakovito" dodao "Drago mi je što smo se upoznali" i ponudio sve svoje telefonske brojeve, raznih kuća, ureda i mobitela! A nije se ni osvrnuo na onu s kojom je dogovorio izlazak… O njezinu djetinjstvu u Sevnici isto samo opća mjesta: obiteljski sklad, kreativna mama koja njihov stan u novogradnji pretvara u posebno toplo, živopisno mjesto jer ona je dizajnerica dječje odjeće - dakle, kreativna. Još jedan sveprisutni američki pridjev. Mama svoje kćerke predškolske dobi vodi u Beograd da joj nose kolekciju, a one samouvjereno koračaju pistom. U toj obitelji nitko se nikad nije osjetio nesiguran, frustriran, neshvaćen…

Tata se od šofera lokalnog predsjednika općine uspinje do neke nejasne više pozicije u industriji automobila, kupuje Citroën Maserati i Melania se nepovratno zaljubljuje u konjske snage, moć, brzinu, Formulu 1… Tata svojim kćerkama kupuje i stan u Ljubljani da imaju gdje stanovati za vrijeme studija. Dvojba - arhitektura ili manekenska karijera u Milanu, ali ipak odlazak u veliki svijet… Ukratko, njezin život u Sloveniji je za prosječnog Amerikanca nedosanjan san, život više srednje klase kojoj uvijek na planincah sončece sije, puno je izleta, obiteljskog sklada, idile života u suburbiji. Nema muka po socijalizmu, nema nestašica, ni riječi o ratu u Jugoslaviji… Sve fotošopirano, kirurški cizelirano kao Melanijino lice sfinge. Izbjeglo se sve osobno, intimno, autentično, znoj ili suze.

Kad sam odlučila prestati čitati? Priznajem, bilo je to ubrzo, gotovo na početku knjige. Za razliku od američkih čitatelja, nisam joj mogla oprostiti što izlete na Jadran, u Hrvatsku, u Zadar, Split, Dubrovnik, u jednom trenutku začini tipičnim amerikanizmom: opisuje šetnju "uz ocean", "oceanski povjetarac na licu"… Ocean! Nigdje nije priznala da je knjigu pisao neki plaćenik, zauvijek skriveni pisac iz sjene, no samo bi Amerikanac mogao Jadran nazvati oceanom. Sama Melania, ne znam, sumnjam. Njezin engleski - uz jak naglasak - poprilično je loš, formulaičan, neosoban, kao da ga ne govori opušteno i sigurno nego vječno prevodi u glavi. Kako joj onda pobjegne ocean umjesto mora! Podosta se pisalo o tome kako je Melania u svojim crno-bijelim memoarima (takav je i omot, crn s bijelim naslovom, autoričinim imenom) jasno podržala pobačaj kao žensko pravo na odlučivanje o vlastitu životu i tijelu. To me zaista nije iznenadilo jer u dobrom dijelu Europe, kao i kod nas, na području bivše Jugoslavije, gdje se Melania formirala, taj problem odavno je razriješen.

Bez obzira na riječi hvale koje Melania ima za svojeg Donalda - "dnevno sam svjedočila njegovoj nepokolebljivoj posvećenosti ideji rekreiranja Amerike kao velike i jake" - bilo bi teško povjerovati da je Melania postala #tradwife. Kao prvo, 54-godišnja Donaldova supruga i Barronova majka teško da je toliko opsjednuta novim Instagram i TikTok trendovima kao što je fenomen tradwife, odnosno žena koje biraju živjeti kao tradicionalne žene iz pedesetih godina prošlog stoljeća ili čak puno ranije, u maloj kući u preriji kao žene američkih doseljenika pionira. Nisam očekivala priče o tradicionalnom životu kućanice koja se čitav dan priprema na muževljev povratak kući kad ga dočekuje dotjerana, s vedrim osmjehom na licu, ma koliko to trenutno konzervativni Donald priželjkivao. Kako to dobiti od bivše slovenske manekenke i kratko studentice arhitekture koja se u braku posvetila svojim najvećim ljubavima, sinu Barronu i modi, a ne mužu. Tu je još bilo malo mjesta i za njezine roditelje, naročito mamu Amaliju Knavs, koja je prerano preminula u siječnju. U NYT-u, koji se inače baš ne voli baviti Trumpovima, Amalija je opisana kao izuzetno elegantna žena koja je u cijelosti dijelila modni ukus s kćerkom. Obje su zadržale dobru figuru i voljele strukturirane haljine koje prate liniju tijela kao veoma skupi oklop, jednobojna, savršeno ukrojena odijela, visoke pete, skupe modne detalje.

Zaista me zanimalo u kojoj mjeri će se Melania pokušati prikazati kao tradicionalna žena američkog konzervativca. To čak ne pokušava ni Usha Chilukuri Vance, veoma uspješna američka odvjetnica indijskog podrijetla, supruga istinski konzervativnog potpredsjedničkog kandidata J. D. Vancea, koji nema iza sebe trampovske repove s razvodima, komadima, bankrotima, zeznutim kooperantima i razuzdanim njujorškim partyjima od kojih, čini se, od početka osamdesetih, niti jedan nije propustio. Usha je magistrirala filozofiju i povijest na engleskom Cambridgeu i potom doktorirala pravo na Yaleu, izuzetno je nenametljiva i draga. Danas bi je možda opisali i kao demure - to je pridjev koji je pradavno za svoje junakinje rado koristila Jane Austen, a odnedavno je trendovski pomodan u Americi. Mene najviše podsjeća na moju mladost i upute moje bake kako se u životu ponašati: demure znači skromna.

Vancea u liberalnim medijima uglavnom prikazuju kao mizoginog, nazadnog "pećinskog čovjeka" koji od žene želi samo dom, djecu, ručak na stolu i jezik za zubima. To što on ponavlja da su se on i njegova žena istinski životni partneri koji se svakodnevno podržavaju, kako su se itekako pomučili da ona nastavi karijeru s troje djece, to naprosto ne dopire do ultra liberalnih ušiju i novinara koji neprestano ponavljaju njegovu davnu, nesmotrenu opasku o tužnim sredovječnim ženama koje su djecu zamijenile mačkama. Stotinu puta se za to ispričao, objašnjavao da je to izvađeno iz konteksta, njegova Usha je pokušala objasniti što je mislio kad je to rekao, no ništa nije pomoglo. Uz to, u jednom intervjuu ispričao je kako je majka njegove žene, inače molekularna biologinja i dekanica fakulteta na University of California u San Diegu, uzela neplaćeni odmor i s njima živjela godinu dana kad im se rodilo prvo dijete. Želio je pohvaliti njezinu (indijsku, tradicionalnu?) potrebu da pomogne oko prvog unuka i da ga istinski upozna kao svoje dijete te naglasiti onu staru američku poslovicu da je za podizanje djeteta potrebno više ljudi, ne samo roditelji. No, kako je on odrastao s bakom koja je preuzela brigu za njega jer mu je majka bila nepouzdana narkomanka i alkoholičarka s nepresušnom serijom novih ljubavnika i muževa, ispalo je da zagovara ideju da je za postmenopauzalne žene jedini pravi život - onaj uz unuke. A njegova punica sretno se vratila na posao i nastavila karijeru znanstvenice nakon što je pomogla kćerki.

Spomenula sam republikanske kandidate za Bijelu kuću jer ih se, dakako, povezuje s tim novim trendom kućanica, #tradwife, tradicionalnih žena. No, poveznice postoje samo u glavama onih kojima je ideologija zadnjih nekoliko godina pomutila mozak. Najveličanstveniji primjer instagramske i TikTok pomame s nadnaslovom #tradwife nudi nam žena koja se zove Hannah Neeleman, a na Instagramu i TikTok ima jedva nešto manje od 20 milijuna sljedbenika pod hashtagom Ballerina Farm. Ona nema baš nikakve poveznice s Melanijom u pozlati Trump Towera, Ushom Vance ili ženama drugih konzervativnih republikanaca.

Odakle početi? Priča ove 34-godišnje bivše balerine koja sad živi s mužem i osmero djece na velikom seoskom imanju od više od stotinu hektara u državi Utah fascinantna je na toliko nivoa. Tu je kao prvo njezina nestvarna ljepota. Ona izgleda, i uz osmero djece, kao veoma vitka, živa barbika duge kose, dugih nogu, prekrasnih crta lica. Potom tu su izdržljivost, što bi rekla Melania, a onda vjerojatno i ljubav. Ona je studirala na Juilliardu u New Yorku, zaista prestižnoj baletnoj akademiji u koju se nemoguće upisati bez talenta i ozbiljnih priprema, i očito je postepeno naviknula svoje tijelo na neviđene napore.

Tu je i potencijalni krimić - je li ona možda zatočenica svojeg muža s kojim dijeli i ono što mi kolokvijalno nazivamo mormonskom crkvom? On joj često upada u riječ kad daje intervjue i za rođendan, umjesto priželjkivanog putovanja u Grčku, poklonio joj je pregaču s mnoštvom našivenih mali džepova u koje će stavljati jaja koja skuplja u kokošinjcu. Svi njezini instagramski pratitelji uzdahnuli su od užasa - poklon koji nije vješto ukrašen vrpcom, gdje su dijamanti, putovanje, odlazak u spa, sve ono što bi je barem malo razmazilo? Ona je prikrila razočaranje, nasmiješila se, djeca su viknula da je pregača baš divna i ono što joj treba… Zaista se pitamo smije li ona pokazati neveselo lice svojem obožavanom mužu, glavi obitelji.

Priča je toliko bizarna da pretpostavljam da ste već nešto o toj Hanni čuli. Naime, kad je na farmi uz pomoć babice, ali ne i liječnika, bez epiduralne anestezije ili lijekova protiv bolova, rodila svoje osmo dijete, malu Floru, bilo joj je teško. Ležala je pet dana u krevetu natečena, krvarila je i bila slaba pa je rekla mužu da vjerojatno neće moći ispoštovati svoj drugi termin, nastup na takmičenju za Mrs. American, ljepoticu koja uspješno kombinira sve što je potrebno da netko pobijedi u takmičenju za miss s ulogom majke i žene. No, nakon još par dana odmora, Hannah se pridigla i s bebom Florom u rukama otputovala u Las Vegas. Muž Daniel s ostalom djecom i njezinim roditeljima došao je za njom. Dojila je bebu staru 12 dana dok su je šminkali za izlazak na pozornicu, navukla petusine od 14 centimetara (kao balerini nije joj teško stajati na prstima!) i - pobijedila.

Bila je prva Juilliardova studentica baleta u povijesti koja je ostala trudna i zadržala dijete. Hannah i Daniel s osmero djece žive na udaljenoj farmi i nastoje djecu "poštedjeti" svih "nezdravih" civilizacijskih utjecaja. Hannah ih doji i za njih se brine sama, bez dadilje, dok su djeca mala. Kad stasaju za školu, tu je plaćeni tutor. Uredili su učionicu u prostoriji za koju se Hannah nadala da će biti njezin baletni studio za vježbanje i male obiteljske priredbe. Djeca se zasada (najstariji ima osam godina) školuju isključivo kod kuće, izvan školskog sistema u kojem, kako bi rekao Daniel, djecu neprestano propituju o njihovim seksualnim i rodnim preferencijama iako ona o tome ništa ne znaju i pokušavaju im usaditi vrijednosti s kojima se obitelj Neeleman ne slaže. Daniel potječe iz veoma bogate mormonske obitelji (otac mu je milijarder i osnivač brojnih zrakoplovnih kompanija). Može si priuštiti sve što želi. No, on želi život na farmi, krave, kokoši, brojnu prelijepu dječicu, ženu koja je uvijek uz njega i koja ga uvijek iznova osvaja… Ne znam ni sama je li to scenarij za "Stepfordske žene u 21. stoljeću" ili povratak prirodi u zemlji u kojoj djeca zbog loše prehrane i nezdrava života masovno boluju od staračkih kroničnih bolesti.

Hannah na farmi jako puno toga radi sama, muze krave, plijevi povrtnjak, radi sir i kuha za obitelj u svojoj kuhinji iz snova, s pogledom na preriju i planine u daljini. Kad kažem kuha, to znači da radi sve sama i ne koristi nikakvu industrijski proizvedenu hranu: sama peče kruh i priprema isključivo zdrave obroke. Sve što jedu uzgojeno je "doma". Na Instagramu je vidimo kako muze krave odjevena u lepršave, starinske haljine, u čipku i kaubojske čizme, a dječica, najmanja, vrzmaju joj se oko nogu, potežu je za skute i nešto nerazgovijetno brbljaju. Ona je uvijek nasmiješena i vedra i njezini video klipovi izgledaju kao snoviti, prelijepi prizori iz filmova Terrencea Malicka.

Ona nije jedina instagramska #tradwife senzacija. Puno ih i postoji jedna ključna razlika između svih njih i nekadašnjih kućanica. One zapravo rade veoma unosan posao i na svojim sličicama iz idiličnog, ruralnog života jako dobro dobro zarađuju. Sve ostalo je privid. Hannah je neimenovana marketinška direktorica zajedničke firme, ona nudi reklamni sadržaj, a kompaniju poslovno vodi njezin muž. Imaju brojne zaposlene koji rade teške poslove i proizvode koje prodaju online, a sigurno i one koji znalački snimaju i montiraju njezine filmove. Njih ne vidimo jer gospodin i gospođa Neeleman žele održati privid da žive skromno, u skladu s prirodom i Božjim zakonima i jedno su drugome dovoljni. No, to je zajednički poslovni pothvat i oni već zarađuju milijune na svojim zdravim proizvodima. Oni su jezgra novog američkog konzervativnog pokreta, a ne Trump i Melania, koja bi izgubila pamet da joj netko oduzme platinastu kreditnu karticu i ostavi je samu da se nahrani radom svojih ruku. Je li ovo društvena regresija ili prirodna reakcija na pretjeranosti američkog liberalnog života, tek ćemo vidjeti.

