VIDEO Širi se slovenska reklama iz 1993., pogledajte u kojoj je ulozi bila Melania Trump!

Melania Trump ponovno se vratila u ulogu prve dame Sjedinjenih Američkih Država! Bivša manekenka iz Slovenije boravila je u Bijeloj kući tijekom prvog mandata svog supruga Donalda Trumpa, od 2016. do 2020. godine. Sada se, zanimljivo, internetom ponovno proširila stara snimka jedne slovenske reklame iz 1993. u kojoj Melania Trump glumi predsjednicu. Na snimci se može vidjeti kako izlazi iz aviona i pozdravlja delegaciju, a zatim uz pratnju tjelohranitelja ulazi u automobil i popravlja šminku jer se sprema za inauguraciju. Na kraju snimke vidi se s velikim osmijehom na licu.

"Pa možda bi se ona trebala kandidirati za predsjednicu!", stoji u opisu videa objavljenog na društvenoj mreži TikTok, a odmah su uslijedili i brojni komentari na video. "Možeš ti to, Melania. Koliko bi bila gora od Kamale?", glasio je jedan od komentara. "Nije postala predsjednica Slovenije, ali je došla do nečeg boljeg", "Vježba od 1993. za ovo sad", "Vježbala je", glasili su još neki komentari, a bilo je i onih koji su poručili da se ne može kandidirati za predsjednicu SAD-a niti postati to jer nije rođena u Americi..

Podsjetimo, Donald Trump odnio je pobjedu na 60. američkim izborima. Njegov povratak u Bijelu kuću mogao bi značiti strožu provedbu američkih naftnih sankcija protiv Irana, koje je pokrenuo 2018. nakon izlaska iz nuklearnog sporazuma između Teherana i globalnih sila

Inače, izabrani američki predsjednik vratit će se u Bijelu kuću u siječnju sa svojom obitelji, a koja je imala izuzetno veliku ulogu u njegovoj prvoj administraciji i u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji. Pomniji pogled otkriva osobnosti nadolazeće "prve obitelji", koja se sastoji od petero djece i desetoro unučadi iz triju Trumpovih brakova. Više detalja o tome pročitajte OVDJE.

