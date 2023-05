Olivera Balašević otkrila kako je izgledao posljednji susret sa suprugom: 'Samo je pružio ruku'

Olivera Balašević sudjelovala je u emisji Agape i prisjetila se preminulog supruga Đorđa. Progovorila je o posljednjem susretu s njim. On je tada ležao u bolnici, a nije mogao primati posjete jer je bio zaražen koronavirusom. Olivera je otkrila kako su se vidjeli preko prozora, a taj susret je usporedila s počecima njihove ljubavi, kada je on njoj dolazio pod prozor studentskog doma u kojem je živjela.

"On je dolazio pod prozor mog studentskog doma. Imali smo naš zvižduk i ja bih znala da je on stigao. Trčala bih brže-bolje dolje nadajući se da će ti trenuci biti puni smijeha, originalno duhovitih zapažanja i šetnje. Nažalost, kada je bio primljen u bolnicu, na infektivni odjel nije bio dopušten pristup. I onda sam obilazeći oko zgrade naišla na jednu poznanicu i pitala sam je zna li otprilike gdje je njegova soba i gdje je njegov prozor. Rekla mi je da je u prizemlju i odvela me iza zgrade. I naravno da smo se vidjeli. Samo je pružio ruku i pozdravio me na identičan način, kao da ništa tu nema fatalno. Da nema rastanka. I tako je ta naša priča s prozorima... Smatram da je zauvijek ostavio jedan prozor preko kojeg komuniciramo i dan-danas. Ja sam mu mahala i pokazivala da bude jak i čvrst. Pozivala ga, kao što je on mene zvao da izađem iz studenjaka... Za njega bi to sigurno bila neka nova pjesma kojom bi rasplakao prvo mene pa onda i generacije i generacije...", ispričala je Balašević.

Nedavno je o svom ocu progovorila i Jelena Beba Balašević. Otkrila je kako je na ružan način saznala za njegovu smrt. Dotakla se i majke i priča o tome da je promijenila prezime.

Beba je otkrila kako je, dok je čekala poziv i informacije iz bolnice primila poziv jedne novinarke koja joj je rekla kako je Đorđe preminuo.

"Zvonio mi je telefon i javio se jedan potpuno neempatičan, prost glas ženski neke osobe koju ja ne poznajem: Dobar dan mi smo sad dobili informaciju iz bolnice da je Vaš otac umro, je l' mi možete samo potvrditi, jer ja ne bih nešto pisala pa da poslije moram demantirati. Ja sam šokirana bila, ja sam spustila slušalicu, jer ja čekam neku vijest iz bolnice, ja ne znam što se dešava, novinari znaju'', rekla je za InMagazin.

Prokomentirala je i priče o majci Oliveri, naime, pojavila se u medijima informacija da je Balašević promijenila prezime nakon smrti supruga.

''Olivera Balašević promijenila prezime. Napljuvali, nemoralna, ovakva, onakva jer je promijenila prezime koje naravno nije promijenila. To što rade mojoj porodici, saznala sam između ostalog i zašto iako nisam morala da čujem, mogla sam samo nagađati. Nisu dobili ekskluzivu sa sahrane.'' zaključila je.

