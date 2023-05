Gledatelji nisu zadovoljni Marcovom pobjedom: 'Namješteno kao i sve'

Influencer Marco Cuccurin nakon pobjede na HRT-ovom showu "Zvijezde pjevaju" pobijedio je i u "Plesu sa zvijezdama" na Novoj TV. S mentoricom Paulom Tonković bio je bolji u finalu od još dva para - Darie Lorenci Flatz i Ivana Jarneca te Frane Ridjana i Gabriele Pilić.

Marcovu pobjedu na društvenim mrežama komentirali su i gledatelji. Dok su neki hvalili Marca i njegovo plesno umijeće, bilo je i puno onih koji nisu zadovoljno što je mladi influencer pobijedio i u ovom showu.

"I nije neko iznenađenje. Od početka se to znalo, osvojio je i Zvijezde pjevaju", "Namješteno kao i sve", "Dogodine će pobijediti i na Dori", "Svake sezone mora muškarac pobijediti", "Sasvim je očigledno da se 'zvijezda' gura", "Čista namještaljka", samo su neki od komentara.

No, bilo je i onih koji su pohvalili Marca. "Čestitke, sanjaj i dalje i dosanjaj svoje snove", poručila mu je jedna gledateljica.

"Ne znam gdje sam, nije mi ovo realno i jako sam sretan zbog Paule jer je ona to najviše zaslužila i drago mi je da je to dobila. Sve je bilo predivno i ništa ne bi mijenjali", kazao je Marco nakon pobjede.

"Realno, imam samo 21 godinu, a uspio sam si poprilično puno snova već sad ostvariti tako da je jako lijep osjećaj kad znaš da bi onaj Marco koji je sve to htio sad bio jako ponosan da to vidi. U principu su svi snovi za pjevanje i plesanje nastali ovdje. Ja sam jedan od onih likova koji je kroz odrastanje slušao da nikad neću plesati i da nikad neću pjevati. Najteže mi je u principu bilo to što je grad dosta malen i onda jednostavno u toj adolescenciji te baš mladi ljudi ne prihvaćaju, pogotovo ako možda radiš nešto što nisu oni navikli vidjeti. Današnji Marco bi malom Marcu rekao - da ostane svoj, da se puno češće smije, da si vjeruje i da će jednog dana sve sjesti na svoje mjesto", rekao je pobjednik.

"Ja nisam pripremila govor! Sve je lijepo što Marco priča, ali da nema njega ne bi bilo ovoga. Hvala svima, obožavam ovaj show", dodala je Paula.

A evo kako je žiri komentirao njihov posljednji ples u ovom showu.

''Ja si ne mogu zamisliti da si plesao s ikim drugim osim s Paulom'', kratko je komentirao Igor.

'Gledajući ovo sve jako mi je žao što je došao kraj ovom putu jer bi ovakve plesove mogli gledati zauvijek, ta pozornica, čarolija, ljubav, veselje oko plesa, zahvalila bih se večeras svima'', rekla je Larisa.

''Zadnji ples, zadnji naklon, zadnje suzice, svi znamo da je ova emisija više od plesa. Ispred TV-a sigurno sjedi neki dečko, neka curica koji nešto proživljavaju, i kad tebe vide, lakše im je biti svoji, ti si čudo, inspiracija'', zaključila je Franka.

