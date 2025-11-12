FOTO Wow! Maja Šuput pokazala kako izgleda divna večer s njezinim Šimom, iskre frcaju na sve strane

Glamur, romantika i dašak luksuza – upravo tako izgleda bijeg od svakodnevice koji ovih dana proživljavaju Maja Šuput i njezin partner Šime Elez.
Glamur, romantika i dašak luksuza – upravo tako izgleda bijeg od svakodnevice koji ovih dana proživljavaju Maja Šuput i njezin partner Šime Elez.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Maja se trenutačno nalazi u Dubaiju, a niz fotografija koje su podijelili na društvenim mrežama otkriva da uživaju u svakom trenutku svog boravka.
Maja se trenutačno nalazi u Dubaiju, a niz fotografija koje su podijelili na društvenim mrežama otkriva da uživaju u svakom trenutku svog boravka.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Otmjena večera i opuštanje pod svjetlima velegrada djeluju poput scena iz romantične serije.
Otmjena večera i opuštanje pod svjetlima velegrada djeluju poput scena iz romantične serije.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Kao i uvijek, Maja je pažnju privukla svojim upečatljivim stilom: šljokičaste hlače, bijeli top, krzneni šal i blistave naušnice činili su savršenu večernju kombinaciju.
Kao i uvijek, Maja je pažnju privukla svojim upečatljivim stilom: šljokičaste hlače, bijeli top, krzneni šal i blistave naušnice činili su savršenu večernju kombinaciju.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Uz nju, Šime u elegantnom bež odijelu izgleda jednako profinjeno i šarmantno. „Večernji izlazak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima“, kratko je poručila Maja uz objavu.
Uz nju, Šime u elegantnom bež odijelu izgleda jednako profinjeno i šarmantno. „Večernji izlazak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima“, kratko je poručila Maja uz objavu.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Jedna od najzapaženijih fotografija prikazuje par nasmijan i zagrljen ispred impresivnog Burj Al Araba, simbola luksuza i prestiža, dok druga bilježi nježan trenutak u dizalu modernog hotela.
Jedna od najzapaženijih fotografija prikazuje par nasmijan i zagrljen ispred impresivnog Burj Al Araba, simbola luksuza i prestiža, dok druga bilježi nježan trenutak u dizalu modernog hotela.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Njihov provod odiše spontanošću, elegancijom i ljubavlju, što savršeno prenosi i atmosfera svih njihovih objava.
Njihov provod odiše spontanošću, elegancijom i ljubavlju, što savršeno prenosi i atmosfera svih njihovih objava.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
U nastavku pogledajte i ostale fotke te kako uživaju Maja Šuput i Šime Elez.
U nastavku pogledajte i ostale fotke te kako uživaju Maja Šuput i Šime Elez.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli

Ne propustite

1/