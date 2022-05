Ogi Antunac: Raditi u modnom tandemu je kao biti u braku, za nekog savršeno, za nekog nikako

- Ne spadam u ljude koji su kao mali maštali o modi - za sebe govori modna kreatorica Ognjenka Antunac koju cijeli modni svijet zove jednostavno Ogi i prepoznaje po njenom uspješnom modnom brendu Link.

Priča kako je uvijek mislila kako su ljudi koji od djetinjstva znaju što će raditi u životu nevjerojatno sretni, ali ona nije od tih. Potiče iz obitelji inženjera, odrasla je na otoku, na Krku, te kaže da joj je to dalo neke vizure, donijelo neke ljepote i omogućilo da uživa u nekom slobodnijem djetinjstvu.

- Mama je kemičarka, tata brodograditelj, ja sam se u osnovnoj prijavljivala na likovne radionice, stalno sam crtala, a mama i tata su rekli: "Jako lijepo", ali nisu to doživljavali kao nešto ozbiljno. No, odrastala sam u vremenima kada ničega nije bilo, za razliku od danas kada nam je sve dostupno. Zato kao posebne dane u životu pamtim one kada me mama vodila, a stalno sam to "žicala", kod tete koja je šivala. Za svaki taj posjet ja sam se pripremala sa skicama, što bi ja da ona meni sašije. Mami se vjerojatno dizala kosa na glavi, ali sam kasnije pronašla spremljene sve te moje prve "kreacije" - priča Ogi.

Foto: FILIP KOLUDROVIĆ/ELLE HRVATSKA

No, nakon gimnazije, u Zagrebu je upisala Pravni fakultet, kaže kao tipično dijete iz gimnazije koje ne zna kuda će, i na pravu dogurala do apsolventskog statusa. Shvatila je da to ipak ne ide, jer dolaskom u Zagreb počela je osvještavati svoju ljubav prema dizajnu, shvaćati da je to talent koji čuči u njoj. Sa 24 godine roditeljima je rekla da želi pokušati upisati Tekstilno-tehnološki fakultet, dizajn, te je pet mjeseci žrtvovala da se pripremi za prijemni:

- Pripremao me je prof. Tanej i bez problema sam položila prijemni - priča i tvrdi kako joj je tada "crtaća" ruka bila jako zakržljala. Tih se priprema sjeća kao velike muke, dana u kojima je crtala kao manijak. Kaže kao je znala crtati odjeću, ali su joj problem bili likovni dijelovi, aktovi, mrtve prirode i slično. Zato dobro pamti kako joj je prof. Bajs rekla: "Ti si se jako namučila, ali bit ćeš izvrstan student". I točno tako je i bilo. Priznaje kako se i tijekom studija mučila u crtaoni, sve dok je prof. Tonči Vladislavić nije oslobodio tog pritiska, uvjerio je da može biti totalno konceptualna, da ne treba toliko paziti na "ruku", niti imati točan crtež.

Na pitanje o počecima kaže:

- Problem studiranja modnog dizajna u Hrvatskoj je to što posla zapravo nema i nekako je logično otvoriti vlastiti biznis.

Njoj se, kaže, poklopilo. Unajmila je mali dućan u Radićevoj, a kako je do njega došla "preko veze", opet s TTF-a, tako je i njen modni brend dobio ime - Link. Bilo je to prelazak 2008. na 2009. godinu, vrijeme u kojem je već vladala ekonomska kriza. Ogi kaže kako krizu tada nije znala ni prepoznati, jer na tim je počecima prodavala komad po komad odjeće. Tada je upoznala kolegu Igora Dobranića, koji danas tvrdi kako je upravo Ogi bila jako avangardna na tim svojim počecima.

- Ja se toga baš i ne sjećam - priča ona kroz smijeh, ali Igor i ona su se prepoznali i zajedno krenuli u modni proboj izvan granica Hrvatske.

- Tada su bili jaki sajmovi u Beču, i baš tamo smo nas dvoje počeli malim koracima, čemu je pomoglo Igorovo iskustvo iz Londona. Najveća želja bila nam je da dođemo do inozemne prodaje, a kada smo to i postigli, tada smo se suočili s proizvodnjom. Tada sam shvatila što je modni posao, kakav je to težak rad - govori Ogi i ističe kako je trebalo na svim tim inozemnim tržištima čekati na ozbiljne klijente, biti strpljiv i shvatiti da oni ne padaju s neba.

Paralelno s tim počela se predstavljati i na domaćim modnim smotrama i danas tvrdi kako su producenti tih smotri, baš kao i novinari koji su ih pratili, tih godina snažno dizali svijest o hrvatskim modnim proizvodima i važnosti hrvatske mode. Sjeća se da je to donosilo prepoznatljivost, služilo kao svojevrsna preteča marketinga. No, za sebe kaže da je tip osobe koja ne voli modne revije:

- Jednostavno nisam osoba koja voli taj kaos back stagea, u kojem neki moji kolege istinski uživaju. Nisam povučena osoba, ali ono što mene zanima u modi jest stvaranje, proizvodni proces i kontakt s klijentima. To mi je puno draže od revija, koje čine onaj izgarajući, "nabrijani" dio modnog posla - ističe. I dok razgovaramo o revijama, pitam je koliko ponekad modnoj kreaciji odmogne stajling na revijama, koji ponekad radi protiv mode, čak i poništi izgled kolekcije, učini da neka odjeća izgleda začudno, čak i nenosivo.

- To zna ponekad biti problem, naročito za nas hrvatske dizajnere koji smo nastupali u grupama. Tada se jednostavno u večeri u kojoj je na programu osam revija nečim treba istaknuti. Ako ja na pistu pustim "čistu" modu kakvu najviše volim: bijele hlače, superugodnu košulju i neke cool sandale, što je zapravo genijalna odjevna kombinacija svake žene, to na pisti može biti dosadno. I onda se manekenkama na glavama rade raznorazni rogovi... Meni je i to išlo na živce, jer nikada nisam znala kakav moment "začudnosti" odabrati, tim više jer ja zaista volim kada je moda "čista". Danas sam starija i zrelija, drugačije o tome razmišljam, ali prije sam bila uvjerena kako sve to moram voljeti. I kako sve to moram znati - govori Ogi i kaže kako si danas bez problema dozvoli da manekenkama, kada pitaju kakav je make up za neko snimanje, odgovori kako ga nema. I to nas u razgovoru opet vraća na kreaciju:

- Mene zapravo inspirira stvaranje, a ne svi ti popratni detalji mode - govori Ogi te naglašava kako je danas i više nego ikada prije "sve je u očima promatrača", i naravno na društvenim mrežama, koje pomno prati. Pričam joj kako sam svojedobno u Londonu bila na velikoj izložbi Versacea, na kojoj je na samom ulazu bila vitrina u kojoj je visjela čuvena plava haljina Lady D. I kako sam pola sata stajala pred tim, zbunjena haljinom koja je izgledala poput obične krpe. Ali kada sam se, iza ćoška, suočila s ogromnom fotografijom princeze Diane u toj istoj haljini, shvatila sam u čemu je trik i čarolija - u ženi koja je tu haljinu nosila. Zato pitam Ogi, koliko žena koja ju nosi utiče na modu?

- Taj podtekst mode teško je promisliti, nikada ne znaš. I ja se ponekad iznenadim kako neka moja haljina na nekoj ženi savršeno izgleda - kaže.

Jedno je vrijeme radila je u modnom tandemu sa Zoranom Mrvošem, a na pitanje kako izgleda suradnja dvoje jakih kreativaca, kaže jednostavno: "Ide to!" i objašnjava:

- U tandemu ima dobrih stvari jer uvijek je netko jači u nečemu. Tada mi je suradnja jako odgovaralo, ali ne bih to ponovila. Suradnja može biti jako lijepa, može otvoriti potencijale, ali je ona zapravo vrlo osobna, baš poput braka. Ima jako sretnih brakova i ima jako sretnih singl ljudi. Ali čovjek si u životu sve treba dopustiti, svaki projekt, iskorak, pokušaj, treba se okušati u svemu, iskušati sve što ga fura - tvrdi..

Za dvije zadnje korona godine kaže da su bile jako teške, ali i da joj je godio mir i odmor koji je nastupio, uza svu tu strašnu neizvjesnost. Sretna je što nije propustila ni jednu kolekciju, što je izašla i s limitiranom kolekcijom "ostati kod kuće", koja se dobro prodavala. Na sreću, kaže, američko tržište nije stalo, i tako je Link preživio koronu.

- Ne znam ni sama kako, ali jesmo - kaže.

Najviše svoje mode danas prodaje u SAD-u, ima agenta i u Kanadi, kao i neke druge kanale prodaje izvan zemlje, a na pitanje koliko se diljem svijeta razlikuje žene koje nose njenu odjeću kaže:

- Nema razlike. Jednom sam u New Yorku, u podzemnoj, srela ženu koja je nosila moju robu i bila sam strašno sretna, baš kao što sam sretna kada sretnom nekog na ulicama Zagreba. Često ljudi ne znaju da sam to ja, da nose moje djelo, ali to me uvijek jako veseli. Važno je da se probije moj dizajn, a ne da ga zasjeni moja osobnost - kaže i objašnjava kako nema nikakve razlike između američkih i naših žena koje vole i nose Link.

Već radi na kolekciji za ljeto 2023., jer to nalaže ritam prodaje na stranim tržištima, a kaže da je svaki ulaz u novu sezonu - kao prvi put:

- Uvijek mi treba puno da razmislim. I to su stvarno teške porođajne muke, stalno mi je to u glavi, a ništa se još nema za vidjeti - govori kroz smijeh i pokazuje na genijalnu žutu svilu koju je kao inspiraciju za ono što tek dolazi složila na jednoj lutki u svom ateljeu. Svila u toj boji joj je, kaže, jednog dana grozna, a drugog - baš genijalna. Ta će haljina, vjerujte mi, biti genijalna!

VIDEO Objavljene snimke s Livajine svadbe