Obožavatelje zabrinule nove fotke slavnog glazbenika: 'Zašto plačeš?'

Pjevač Justin Bieber zbog zdravstvenih je problema prošle godine bio prisiljen odgoditi svjetsku turneju, a sada je objavio seriju fotografija koja je zabrinula njegove obožavatelje. Naime, Justin je podijelio neke slike iz svog života. Neke fotke bile su s koncerata, dok na nekima plače. Na svoju objavu nije stavio opis, te nije objasnio zašto je plakao ili zašto je odabrao upravo te fotke. To je odmah zabrinulo njegove pratitelje koji su brzo počeli dodavati komentare ispod objave.

"Zašto plačeš?", "Nadam se da si dobro, mrzim vidjeti suze na tvom licu", "Justine, brate, zašto plačeš?", "Sviđa mi se što se ne bojiš pokazati svoju ranjivost i emocije. Dobro je podsjetiti se da je iza svake slavne osobe ljudsko biće. Voljen si", pisali su mu.

Fotografije na kojima plače komentirala je i njegova supruga Hailey.

"Lijepa plačljivica", stoji u njenom komentaru.

Kanadski pjevač već je nekoliko puta bio prisiljen odgoditi svjetsku turneju zbog oporavka od Ramsay Huntovog sindroma (RHS). Rijetko stanje rezultiralo je potpunom paralizom njegove desne strane lica u lipnju, zbog čega je Bieber morao otkazati nastupe.

Zbog oporavka je bio primoran otkazati nastupe do daljnjega. Tada je objavio video snimku na Instagramu na kojoj se vidjelo da mu je jedna strana lica paralizirana, no fanovima je poručio da mu samo treba vremena za oporavak.

- Bok svima, Justin ovdje. Želio sam reći što se događa sa mnom. Očito možete vidjeti na mojem licu, imam taj sindrom koji se zove Ramsay-Huntov sindrom i posljedica je virusa koji je napao živce u mojem uhu i živce lica te mi paralizirao lice. Očito je da mi tijelo govori da je vrijeme da usporim - rekao je tada Justin.

Ramsay Huntov sindrom rijetki je neurološki poremećaj uzrokovan virusom. Virus u tijelu može biti desetljećima a i cijeli život nakon što ste preboljeli kozice. Jak imunološki sustav će spriječiti da se virus aktivira ponovo, ali u suprotnom može uzrokovati vodene kozice ili Ramsay Huntov sindrom. U tom slučaju je virus ponovo aktivan i utječe na facijalne živce i ometa njihovo funkcioniranje.

Objava na službenoj Twitter stranici turneje potvrdila je da će ostali datumi turneje - uključujući nekoliko u SAD-u, Australiji i Europi - biti otkazani. Tijekom prošle godine turneja je prikupila više od 65 milijuna dolara (60.94 milijuna eura) prihoda.

Inače, Bieber je lani otvoreno govorio o svom braku s manekenkom Hailey koja je svojedobno otkrila da su imali teško razdoblje. Pjevač je gostovao u 'The Ebro showu' gdje je priznao da je nakon vjenčanja s manekenkom doživio emocionalni slom. Par je izrekao 'sudbonosno da' u sudnici u New Yorku 2018., a svadbeno slavlje organizirali su u Blufftonu 2019. godine.

- Sjećam se kad sam se tek oženio, doživio sam emocionalni slom jer sam mislio da će vjenčanje popraviti sve moje probleme i nije. Pomislio sam tada: 'Čovječe, ti si pomalo licemjeran čovjek' – prisjetio se, a zatim objasnio da je želio da njegova žena čini nešto što on nije i da mu je bilo teško shvatiti da on možda nije osoba za kakvu je mislio da je.

- I to je samo rezultat traume i životnih okolnosti. Prva godina braka je bila zaista teška. Samo je nedostajalo povjerenje - dodao je.

Bieberovi su kroz svoj bračni život imali teških trenutaka, a jedan od njih je i manekenkin moždani udar o kojem je nedavno progovorila na svojem YouTube kanalu. U videu naziva 'Pričam svoju priču' rekla je da je podvrgnuta operaciji srca te da su liječnici otkrili što se točno dogodilo. Hailey je otkrila kako je nedavno obavila postupak postavljanja PFO okludera, a radi se o zahvatu kojim se zatvaraju otvori u srcu koji dovode do moždanih udara u mladih ljudi. Postupak se izvodi kod mladih koji su preboljeli moždani udar bez vidljivih uzroka.

