Marija Husar Rimac o obraćenju: To je put koji je mene oblikovao i formirao u ono što sam ja danas

Deset godina od prvog 'Progledaj srcem' Laudato TV obilježava s dva slavljenička događaja. Nakon što je rekordno rasprodan prvi najavljeni 'Progledaj srcem' 25. svibnja 2024.., organizator je otvorio još jedan dan za ovaj događaj i to 24. svibnja na istoj lokaciji - Arena Zagreb. Kako najavljuje organizator u petak 25. travnja će program započeti duhovnom obnovom u 18 sati koji će voditi vlč. Dražen Radigović i Božja slava band, a u 19 sati p. Sebastian Šujević i Alan Hržica. Slavljenje je na rasporedu u 20 sati.

U slavljenju oba dana sudjeluju: fra Marin Karačić, sestre Palić, Amorose, Matej Galić, fra Ivan Matić, Božja slava band, Vanessa Mioč, Ivana i Marija Husar, Rafael Dropulić Rafo, Stijepo Gleđ Markos i Zvonimir Kalić. Molitvu u slavljenju predvodi don Mijo Grozdanić. Slavljeničkim bendom ravna Goran Kovačić, a voditelj je Marin Periš. Marija Husar je pričala o svom obraćenju te je govorila o razlici između svjetovnih i duhovnih koncerata.

- Evo sad u 20. godini svojeg obraćenja, jako brzo je to prošlo zapravo, to je put koji je mene oblikovao i formirao u ono što sam ja danas. Svi vole pjevati, svi se vole primiti tog mikrofona. E sad razlika između svjetovnog i duhovnog koncerta je u tome što u svjetovnom se uvijek moraš truditi da animiraš publiku, to ponekad zna biti iscrpljujuće, a ovdje ne moraš, ovdje trebaš stati na pozornicu i s publikom se obratiti Bogu, zajedno svi pjevamo, zajedno svi molimo - ispričala je glazbenica u razgovoru za IN Magazin. Prisjetila se i koncerta duhovne glazbe koji je njezin kolega Alan Hržica prije nekoliko godina organizirao na Kamenitim vratima i koliki je interes pobudio taj koncert.

- Prije toga je već Alan napravio koncert na Kamenitim vratima, on je napravio taj prvi koncert, i taj je koncert planuo preko društvenih mreža, bez i jednog plakata se pojavilo preko dvije tisuće ljudi. I nakon tog koncerta smo imali još par njih na Katarininom trgu - prisjetila se. Još ranije je u jednom intervju Marija Husar Rimac pričala o tome u kojem je trenutku osjetila potrebu da utjehu pronađe u vjeri.

- Na najvećem vrhuncu karijere u grupi Divas dogodio mi se jedan moment gdje sam bila poprilično, neću reći nezadovoljna, ali sve mi je izgledalo dosta isprazno. Tražila sam nešto više, duša je toliko čeznula da se na seminaru kod Zlatka Sudca dogodio taj jedan moment u mojoj 27. godini. To je mjesto gdje sam upoznala svog supruga, gdje sam godinama dolazila i još uvijek dolazim na seminare - ispričala je u jednom intervju.

