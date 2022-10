'Obožavam hrvatski folklor, a i dalje bih volio postati prvi umjetnik na svijetu s koncertom na Mjesecu'

Violinist André Rieu (73), nizozemski “kralj valcera”, koji je klasičnu glazbu učinio dostupnom svima, sa svojim orkestrom Johann Strauss ponovno će nastupiti u Zagrebu 25. studenog 2022. u sklopu svjetske turneje. Publiku na koncertu u Zagrebu očekuje potpuno novi program, fantastične melodije iz svijeta filma, mjuzikla, opere i operete, ali i tradicionalna glazba. André Rieu čvrsto vjeruje da je klasična glazba stvorena da u njoj svi uživaju. Na njegovim koncertima naći ćete publiku kako se smije, plače, pjeva i pleše. Njegov talent da očara svoju publiku od početka do kraja koncerta i učini klasičnu glazbu zabavnom i suvremenom učinio ga je jednim od najvećih zabavljača našeg vremena, a njegovi koncerti mnogo su više od glazbe. Prekrasni kostimi, brojni međunarodni solisti, romantična rasvjeta i puno humora čine koncerte Andréa Rieua savršenom zabavom za cijelu obitelj.

”Dragi moji prijatelji u Hrvatskoj, jako sam sretan što mogu najaviti novi koncert u Zagrebu 25. studenog 2022. Moj orkestar i ja jedva čekamo da se vratimo u vašu lijepu zemlju kako bismo s vama slavili nezaboravne večeri radosti, romantike, ljubavi i naravno fantastične glazbe. Napokon ćemo opet biti sretni zajedno! Nadamo se da se vidimo u studenom u Areni Zagreb. Ostanite zdravi i puno ljubavi iz Maastrichta!” najavio je Rieu koncert uz taktove pjesme “Dobro mi došel prijatel”.

Inače, Rieu je jako vezan za obitelj i svoj rodni Maastricht u kojem živi cijeli život. Punih 47 godina u braku je sa suprugom Marjorie, s kojom ima sinove Pierrea i Marca, a ponosan je i na petero unučadi.

Nakon četiri godine vraćate se u Zagreb. Uvijek ste imali zanimljiv odnos s hrvatskom publikom, kakvi su vaši dojmovi o Zagrebu i Hrvatskoj?

Zagreb je divan grad, Hrvatska je prekrasna zemlja. Volim dolaziti tamo, ljudi su vrlo prijateljski nastrojeni i dragi i imaju dobar smisao za glazbu i humor! Moj najstariji sin Marc bio je ondje na odmoru sa svojom obitelji prije nekoliko godina i također mu se jako svidjela vaša kultura. Stoga jedva čekam ponovno posjetiti Hrvatsku i Zagreb i provesti lijepe trenutke sa svojom publikom!

Koncert ste najavili pjesmom “Dobro mi došel prijatel”, koju ste odsvirali i na prošlom koncertu u Zagrebu. Pripremate li za svaki koncert poznatu pjesmu iz te zemlje?

Da, uvijek nastojim u svoj repertoar uključiti nekoliko glazbenih bisera kako bih iznenadio svoju publiku. Prije nego što odem u određenu zemlju, pokušavam provjeriti koje pjesme svi znaju i prepoznaju; onda to složim i krenem na probe sa svojim orkestrom. Kako članovi dolaze iz puno različitih europskih zemalja, daju mi i neke savjete.

Što mislite o hrvatskoj glazbi, znate li još koju našu pjesmu ili izvođača?

Jedan od najpoznatijih hrvatskih skladatelja je Splićanin Franz von Suppé, njegovu “Leichte Kavallerie” sviramo već dugi niz godina i postiže veliki uspjeh u cijelom svijetu! Osim toga, reći ću vam da je hrvatski folklor prekrasan. Moja supruga je strastvena folklorna plesačica i zahvaljujući njoj sam se upoznao s kolom. S vremena na vrijeme posjećujem njezine satove plesa i tako ju je lijepo vidjeti kako pleše. Najbolja je u tome, a ja radije sviram valcer nego ga plešem...

Violinu ste počeli učiti kada ste imali samo pet godina. Kako vas je baš taj instrument oduševio? Pretpostavljam da je vaš otac imao veliku ulogu u tome?

Zapravo, moja je majka bila ta koja je odabrala instrumente za svoje šestero djece. Odrastao sam u glazbenoj obitelji, otac mi je bio simfonijski dirigent, a majka je bila kod kuće za svu djecu. Mislila je da bi mi violina najbolje pristajala i bila je apsolutno u pravu - nema drugog instrumenta koji je u stanju tako dobro uhvatiti moje unutarnje osjećaje kao violina. Moji su roditelji tražili najbolje učitelje violine koji su bili dostupni u to vrijeme, i tako se dogodilo da sam mogao pratiti majstorske tečajeve s Andréom Gertlerom, Hermanom Krebbersom i Joom Judom. Ipak, najbolja sjećanja imam na svoju prvu profesoricu violine: 18-godišnju plavu djevojku s nebeski plavim očima... Odmah sam se zaljubio, naravno!

Kakvo je bilo vaše djetinjstvo? Jeste li imali vremena za igru ili ste se posvetili glazbi?

Glazba je igrala veliku ulogu u mojoj mladosti, svaki dan glazba se čula sa svih naših prozora jer je uvijek netko vježbao svoj instrument (violina, klavir, harfa, violončelo, kako hoćete). Također sam mislio da svi moji kolege iz razreda sviraju neku violinu, znao sam ih pitati: “Koju violinu svirate?” Nakratko sam želio postati arhitekt, ali sam nakon srednje škole otišao na konzervatorij.

Osnovali ste orkestar Johanna Straussa prije 35 godina. Kako ste došli na ideju za ovakav orkestar?

Valcer je moja omiljena vrsta glazbe i postoji jedan čovjek koji je cijeli svoj život posvetio pisanju brojnih fantastičnih valcera: jedan i jedini pravi kralj valcera Johann Strauss. Imao je svoj orkestar, dirigirao je svirajući violinu. To je ono što ljudi zovu Stehgeiger. Publiku je zabavljao i šalama između pjesama koje su izvodili. Htio sam biti takav i odlučio sam osnovati ansambl i nazvati ga po njemu.

Foto: MARCEL VAN HOORN Što je toliko privlačno u valceru da ljudi i dalje uživaju u njegovim taktovima, voljeli ili ne klasičnu glazbu?

Valcer ima jedinstveni ritam, tročetvrtinski. Čaroban je, ima iscjeljujuću moć i može se čuti u mnogim klasičnim skladbama i u pop-pjesmama (“Piano Man” Billyja Joela, “House Of The Rising Sun” The Animalsa, “Are You Lonesome Tonight” Elvisa Presleya). Da, doista ima ljekovitu moć, poslušajte moj liječnički savjet: “Valcer na dan tjera doktora podalje!”

Danas je vaš orkestar najveći privatni orkestar na svijetu, a neki su članovi s vama već 25 godina. Među njima je i mnogo parova. Jeste li strogi prema svojim sviračima, kako to izgleda na vašim gostovanjima?

Mislim da sam dobar šef svojim članovima orkestra, ali ne vidim sebe takvim; smatramo se jednom velikom obitelji i možda sam im ja poput oca, ha-ha! Ja sam perfekcionist, oni to znaju: sve mora biti 100 posto savršeno, koncert mora biti praznik za sva osjetila. S jedne strane puno tražim od svojih ljudi, ali s druge strane i njih razmazim luksuznim hotelima. Održimo oko 100 koncerata godišnje tako da ima dovoljno vremena za druženje s obiteljima kod kuće.

Svirate na Stradivarijevoj violini iz 1692. Kako ste nabavili tu violinu? Jednom ste izjavili da ona “spava” između vas i vaše supruge. Stvarno se ne odvajate od nje?

Točno, Stradivarijem se mora pažljivo rukovati. Talijanski majstor Antonio Stradivari uložio je svu svoju ljubav u svoje instrumente koji se i danas mogu čuti. Vrlo je važno biti pažljiv i nježan s ovim instrumentom!

Sa suprugom Marjorie u braku ste 47 godina. Koja je tajna vašeg dugovječnog braka? Jeste li odmah znali da je ona ta?

O da, od prvog trenutka kad sam je ugledao: bila je kolegica moje starije sestre Terezije. Marjorie je tada imala 15 godina (ljupka kovrčava djevojka), a ja 13... Od tada mi više nije napuštala misli! Tajna dugovječnog braka? Dijeliti isti smisao za humor, potpuno vjerovati jedno drugome, dati drugome slobodu da ide i stoji gdje god i kad god želi. Osim muža i žene, mi smo i poslovni partneri. Jako je važno voljeti život i puno se smijati: ne nasmijati se jedan dan je kao da nisi proživio taj isti dan (ovo je nizozemska poslovica).

Iako ste jedan od najprodavanijih umjetnika svih vremena, i dalje živite u rodnom Maastrichtu. Kako to da se nikada niste htjeli preseliti u veći grad?

To je zato što mi je srce u mom prekrasnom rodnom gradu: stvarno se osjećam opušteno u Maastrichtu, a dom je tamo gdje je srce. To je razlog zašto svaku godinu glazbene turneje završavam na trgu Vrijthof u Maastrichtu; tijekom cijele godine obilazim sve kontinente, a ljeti sve te nacionalnosti posjećuju moj grad. To me čini ponosnim građaninom Maastrichta: nikad ga neću napustiti!

Kako se najbolje opuštate nakon koncerata? Jednom ste rekli kako to da kod kuće uopće ne slušate glazbu?

Tako je, više volim mirne trenutke kod kuće (osim trenutaka kada mi unuci žele pokazati komad koji su naučili svirati ili pjevati). Osim toga, tišina je najbolja glazba koja postoji. U slobodno vrijeme također volim pročitati dobru knjigu ili rješavati sudoku, ha-ha!

Svirali ste na mnogo zanimljivih mjesta, koja biste posebno izdvojili?

Puno je izvanrednih mjesta na kojima smo nastupali, ne mogu imenovati jedno posebno. Nastupali smo pred gotovo 40 tisuća ljudina stadionu u Australiji, zatim je tu svakako i palača Schönbrunn u Beču (kada sam odlučio da ovo želim kao repliku koju ću koristiti kao pozornicu za svoje koncerte diljem svijeta), ogromni trg u Bukureštu i, naravno, moji ljetni koncerti na otvorenom u mom rodnom gradu Maastrichtu, gdje svake godine ljudi iz više od 90 zemalja dolaze slaviti glazbu i život s nama pod zvijezdama... Popis je beskonačan, bojim se!

Imate li neostvarenih želja? Je li jedan od njih koncert na Mjesecu?

To bi doista bilo sjajno, biti prvi umjetnik na svijetu s koncertom na Mjesecu. Znate zašto? Jer iz svemira se ne vide granice. Glazba je ujedinjenje ljudi, harmonija: vidim to kada ljudi posjećuju moje koncerte. U početku rijetko tko zna tko je uz njega ili nju; tijekom biseva, ljudi počnu plesati jedni s drugima kao da su prijatelji godinama! Druga želja je dijeliti pozornicu s Bruceom Springsteenom!

