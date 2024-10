Obitelj Liama Paynea oglasila se prvi put nakon sinove tragične smrti, evo što poručuju javnosti

Bivši pjevač grupe One Direction, Liam Payne, preminuo je ispred hotela Casa Sur Palermo u glavnom gradu Argentine, Buenos Airesu, izvijestili su lokalni mediji u srijedu, navodeći da je 31-godišnji britanski glazbenik pronađen mrtav nakon što je pao s trećeg kata hotela. Mnogobrojni pjevačevi fanovi već satima tuguju a, kako prenosi Sky News, sada su se prvi put oglasili i članovi njegove najuže obitelji. Oni su preko sinove glasnogovornice uputili poruku u kojoj poručuju da su 'potpuno slomljeni'.

- Liam će zauvijek živjeti u našim srcima i pamtit ćemo ga po njegovoj ljubaznoj, duhovitoj i dragoj duši - kažu i za kraj mole: - Međusobno se podržavamo najbolje što možemo kao obitelj te molimo za privatnost i prostor u ovim užasnim vremenima - stoji u ovom kratkom priopćenju za javnost.

Podsjetimo, Alberto Crescenti, šef argentinskog sustava hitne medicinske pomoći, rekao je lokalnim medijima da vlasti istražuju okolnosti smrti Liama ​​Paynea i provode autopsiju. Nakon što su proveli istraživanje, priopćili su da je Payne preminuo na licu mjesta od višestrukih ozljeda, uključujući frakturu lubanje. Crescenti je otkrio da je Payne pretrpio "frakturu lubanje i izuzetno ozbiljne ozljede koje su dovele do trenutne smrti".

Također je rekao za TN televiziju da je Payne bio mrtav kada su bolničari stigli u 17:00 po lokalnom vremenu. "Naša uloga bila je brzo otići tamo, pružiti liječničku pomoć i pokušati ga reanimirati, ali njegove ozljede bile su nekompatibilne sa životom", rekao je. Payneov identitet potvrdile su hitne službe provjerom njegove putovnice, ali policija još nema informacije o okolnostima njegova pada.

Liam James Payne rođen je 29. kolovoza 1993. godine u Wolverhamptonu u Engleskoj i to kao najmlađe dijete u obitelji Geoffa i Karen Payne. Odrastao je s još dvije sestre: Nicolom i Ruth, a javnost ga je imala priliku upoznati kada je imao samo 14 godina. Naime, Liam se tada prijavio u reality show "The X Factor" te svojom izvedbom pjesme "Fly Me To The Moon" Franka Sinatre očarao žiri koji su činili Simon Cowell, Cheryl Cole, Dannii Minogue i Louis Walsh. "Ja sam Liam, imam 14 godina i došao sam pobijediti", rekao je tada te prošao u daljnje natjecanje. No u jednom trenutku Liam je ispao nakon što mu je Simon rekao da je premlad i nije još spreman za karijeru. No nije odustao od svojih snova.

Na isti show prijavio se dvije godine kasnije te tada oduševio izvedbom pjesme "Cry Me a River" Michaela Bublea i pokazao cijeli raspon svog glazbenog talenta. Na audiciji je prošao dalje, no show nije završio kao samostalni izvođač. Član žirija Simon upravo je u toj sezoni u svojoj kući okupio petoricu mladih pjevača i stvorio bend za koji će se kasnije ispostaviti da je jedan od najvećih svih vremena. One Direction činili su, uz Liama: Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles i Zayn Malik, a upravo je dječak s tada popularnom frizurom bibericom dobio titulu vođe benda zbog čega su ga obožavatelji kasnije često zvali i Daddy Direction. Inače, za one koji nisu toliko pratili bend, početkom prošlog desetljeća najveća se bura vodila između obožavatelja Justina Biebera i One Directiona. Belieberi i Directioneri na društvenim mrežama vodili su bitku te pokušavali svog omiljenog izvođača dovesti na prvo mjesto slušanosti te istaknuti kao onog koji je nadmoćniji.

No vratimo se Liamu i 1D-ju. Bend je u toj sezoni popularnog showa završio kao treći, a odmah nakon showa stekli su veliku popularnost. Svojom prvom pjesmom "What Makes You Beautiful", u kojoj Liam pjeva početak, osvojili su srca mnogih djevojaka i zavukli im se pod kožu te nastavili nizati hitove, a vojska obožavatelja pratila je svaki njihov korak, objavu, koncert, pjesmu i događanje. Grupe u kojima su bili fanovi prenosile su sva događanja, kao i šuškanja o ljubavnom životu članova benda, a često su se tu nalazile i ljubavne priče koje bi pisale obožavateljice. Neke od njih postale su i uspješni filmovi.

U početcima benda članovi su se odlično slagali te su stvarno funkcionirali kao braća, zajedno učili i odrastali. No u jednom trenutku došlo je do zamora zbog količine posla i pravila kojih su se kao tako mladi trebali pridržavati i bend se raspao. Zayn je prvi napustio 1D i to 2015. godine. Ostali su nastavili raditi kao četvorka, no to nije dugo trajalo. One Direction svoj je put završio 2016. godine, a pjevači su nastavili svatko svojim putem. Liam, koji je u bendu najčešće uzimao teške visoke dijelove pjesama, a neke pjesme je i napisao, nakon raspada benda krenuo je solo putem. Potpisao je ugovor s "Capital Recordsom" i dodao da je zbog toga zaista sretan. "One Direction uvijek će biti moja obitelj, ali sada sam uzbuđen zbog solo karijere i veselim se pokazati što sve mogu".

Svoj debitantski singl objavio je 2017. godine, a radilo se o suradnji s reperom Quavom, pjesmi "Strip That Down" koja je svojim brzim ritmom ušla u uho. Pjesma je završila treća na top-ljestvici, a imala je i dvije nominacije za Brit Awards. Uslijedila je i pjesma "Get Low". Upravo te pjesme, kao i mnoge druge, glazbenik je objavio an albumu "LP1 (Liam Payne 1)" 2019. godine. Nastavio je objavljivati pjesmu po pjesmu, a prošle godine kazao je kako radi na svom drugom solo albumu. Među pjesmama koje su mnogi zamijetili i koje su postali hitovi u njegovoj solo karijeri posebno se istaknula i njegova suradnja s Ritom Orom koja je postala i dijelom filma "Fifty Shades Freed", pjesma "For You".

Glazbenik se u posljednji vrijeme poprilično povukao iz glazbe, a medijske stupce punili su detalji o njegovu privatnom životu. Leeroy je imao buran ljubavni život, a prva njegova veza koja je bila poznata javnosti jest ona s plesačicom Danielle Peazar. Par se upoznao u "The X Factoru", a zajedno su bili dvije godine te imali punu podršku njegovih obožavatelja. Nakon toga ljubio je svoju školsku simpatiju Sophiju Smith, s kojom je razišao 2015. godine. Liamova najpoznatija romansa bila je s pjevačicom Cheryl Cole, koja je 10 godina starija od njega, a koja je bila i u žiriju showa koji ga je proslavio. Par je 2017. godine dobio sina Beara, a 2018. godine su se razišli. Poznati glazbenik 2019. godine navodno je bio sa slavnom Naomi Campbell, koja je 23 godine starija od njega. Navodno su zajedno bili četiri mjeseca, a prekinuli su jer je Naomi navodno dosadio pjevač.

S Mayom Henry Liam je bio u vezi od 2019. do 2022. godine kada je u lipnju otkrio da je raskinuo zaruke sa zaručnicom Mayom i dodao kako želi više raditi na sebi. Par je nekoliko puta prekidao i mirio se, a upravo je Maya početkom ovog tjedna iznijela detalje o njihovu odnosu nakon prekida. Tvrdila je da je uznemirava te je pokrenula sudski postupak protiv Paynea jer joj je, kako je objasnila, neprestano slao poruke i e-mailove, a uznemiravao je i njene članove obitelji i prijatelje. Istaknula je i da joj je govorio o smrti te tražio njenu pomoć, a ona je smatrala da joj tako želi nabiti osjećaj krivnje zbog prekida. Posljednja žena u Liamovu životu bila je influencerica Kate Cassidy (25) s kojom je počeo izlaziti u listopadu 2022., a prvi put su se zajedno na crvenom tepihu pojavili na dodjeli Fashion Awardsa kasnije te godine. Kate je s njim bila i u Argentini, a posljednja objava koju je pjevač podijelio je upravo s njom. Naime, Kate je prije dva dana otišla iz Argentine, ostavljajući ga samoga u hotelu.

Dodajmo i da je pjevač nakon raspada benda imao brojne zdravstvene tegobe. Nakon 2016. godine borio se s ovisnosti o alkoholu, o čemu je i javno govorio, a osim toga patio je i od anksioznosti i agorafobije, odnosno intenzivnog straha od boravka na otvorenim mjestima ili u situacijama iz kojih je teško pobjeći i li je pomoć nedostupna. Pjevač je prije mjesec dana završio u bolnici u Italiji zbog nepodnošljive boli za koju se tada smatralo da je vezana uz bubrege, a zbog istih tegoba ranije je objavio da će odgoditi nastupe u Južnoj Americi.

