Obitelj domaćih glazbenika pjesmom poručuje da sve može biti bolje

Izolacija ne mora uvijek biti dosadna i ružna a to je dokazala i obitelj poznatih glazbenika Borisa i Antonije Hrepić. Oni su uz pomoć sina Ante i kćeri Ete napisali i otpjevali pjesmu "Sve će biti bolje", za koju su i snimili spot u svom stanu.

- Ostanite doma i budite kreativni sa svojom obitelji! Mi smo jučer i danas snimili pjesmu i spot "Sve može biti bolje". Pjesma je o vječnom duelu pozitive i negative, ovih dana i itekako nam treba ovog prvog :). Pjevali, svirali, glumili i plesali Rola, Ante, Hrepa i Eta. Stay at home and be creative with your family. Everything can be better - stoji pokraj videa kojeg je na svom Facebooku postavio Boris Hrepić Hrepa.

- Pjesmica i spot "Sve može biti bolje" nastali su u sklopu raznovrsnih radionica koje doma radimo s djecom za vrijeme ovih dana karantene. Tako nam vrijeme zabavnije, a i korisnije, prolazi. Imali smo radionicu crtanja, pa snimanja i montiranja reklame, učenje kartaških igara, priprema i izvedba predstavice i slično - kazao nam je Hrepa i dodao da su pjesmu snimili u njihovom malom studiju, a drugi dan su napravili i kućni video-spot.

- Sljedeći nam je korak snimanje kućne epizode dječje emisije "Dica sritnih lica", koju ćemo staviti na Facebook kad je završimo. Mi smo inače i prije ove karantene često imali ovakve akcije, tako da smo sada dobili još više vremena posvetiti se tome, kreativnost je blažena, proleti dan za čas - priča nam Hrepić kojeg znamo kao osnivača i basista grupe Daleka obala, a sa suprugom Rolom je i osnovao grupu Sunnysiders. Posljednje četiri godine s uspjehom kao umjetnički direktor vodi i Thrill Blues Festival u Trilju. Autor je i voditelj emisije "Dica sritnih lica" koja se godinama emitirala na TV Jadran. Njegova djeca Eta i Ante očigledno su naslijedili mamin i tatin talent.

- Anti i Eti je to normalno, odrastaju okruženi sviranjem, skladanjem, snimanjem, glumom, plesom - ponosno nam je rekao Hrepić.