Novi skandal trese kraljevsku obitelj! Za sve je kriva ova slika Kate Middleton, možete li uočiti pogrešku na njoj?

Nekoliko vodećih novinskih agencija povuklo je fotografiju Kate, britanske princeze od Walesa, koju je objavila Kensingtonska palača nakon što je analiza poslije objave pokazala da ne zadovoljava njihove uredničke standarde zbog sumnje da je s njom manipulirano.

Palača je u nedjelju objavila fotografiju Kate i njezino troje djece, zajedno s porukom zahvale princeze. Fotografija koju je snimio princ William prva je fotografija koju je Kensingtonska palača objavila nakon njezine operacije abdomena u siječnju.

Slika je objavljena na društvenim mrežama princa i princeze od Walesa s porukom od Catherine u kojoj je pisalo: "Hvala vam na lijepim željama i kontinuiranoj podršci u posljednja dva mjeseca. Želim svima sretan Majčin dan."

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



