Noć posvećenu Oliveru nitko nije kvario ispraznim govorancijama, samo pjesma. Bravo, dobri ljudi!

4 ruže

Sto dvadeset minuta mediteranske simfonije u Veloj Luci u čast i sjećanje na nikad prežaljenog, velikog Olivera Dragojevića – tako je izgledala lijepa televizijska večer na javnoj televiziji u petak. Pravi, ali pravi "Trag u beskraju", kako su, posve pogođeno, autori projekta nazvali ovaj topli i milozvučni spomen na preminulog glazbenog galeba, kojeg je glazbeno osmislio Ante Gelo, dok je orkestrom ravnao maestro Alan Bjelinski. Prijenos ležeran i opušten, baš kao i gledatelji što s krcate rive i okolnih brodica lelujaju kroz velolučku noć, dok kamera bilježi izraze lica njegove gorde udovice Vesne. Oliverove najljepše pjesme i najveći hitovi izvedeni su u interpretaciji sjajnih glazbenika, njegovih prijatelja Zorice Kondže,Tedija Spalata, Petra Graše i Doris Dragović, a ove godine njegove evergreene izvodile su i mlade snage iz genijalne HTV-ove emisije "A strana": Jure Brkljača, Matija Cvek, Dino Jelusić, Igor Drvenkar i ostatak ekipe. "Oliveru bi srce bilo puno da ih vidi", ispravno je zaključio nenametljivi Duško Ćurlić, netom pristigao sa svečanog otvaranja Pelješkog mosta. No, toplu srpanjsku noć na Korčuli nitko nije kvario ispraznim govorancijama, samo pjesma, kako Oliveru i dolikuje. Bravo, dobri ljudi!

Ženim sina/Nova TV

1 kaktus

"Ženim sina", licencni reality show,’ format je zamišljen za zabavu gledatelja, a sudionicima će pomoći pronaći svoju srodnu dušu koja je draga njihovoj majci. U središtu pozornosti su majka koja uvijek zna što je najbolje za njezina sina te sin spreman pronaći pravu i istinsku ljubav. Odabrani mladići su šarmantni, zgodni, poželjni, ali ipak slobodni, no pritom još uvijek žive pod majčinim skutom. Majka i sin, kroz zabavne zajedničke aktivnosti prolaze eliminacijski proces sa zanimljivim ženama sve dok ne izaberu onu pravu. Iako je sin taj koji odabire, sve se odvija pod budnim okom majke koja se neće libiti nametati svoj izbor sinu.

U stvarnosti, nitko u ovoj emisiji ne traži nikog, tek pet minuta vrlo varljive slave. Neke od kandidatkinja pobrinule su se za tri ciklusa po pet minuta, vukući se od Gospodina savršenog preko Večere za pet do Ženim sina, od RTL-a do Nove TV. Nezanimljive, ni po čemu posebne, realno prosječne ili pak ispodprosječne, aktiviraju susramlje gledatelja i prilično ružne stereotipe o mladim ženama i, generalno, o ženama. Navodno, riječ je o zabavnom programu. Vrlo, vrlo diskutabilno.

Stani u Lici/HRT2

1 ruža

Reprize repriznih repriza pa tako svakog ljeta na javnoj televiziji, no ništa bolje ne nudi ni konkurencija. Ipak, televizijska sezona kiselih krastavaca nije uvijek nužno zlo, osobito kada se iz naftalina izvuče kakva dobra dokumentarna serija, poput "Stani u Lici". Zaustaviti se u Lici znači osvojiti vrhove Velebita, prijeći Premužićevu stazu, ploviti rijekom Likom, loviti pastrve u Gackoj, uživati u gastronomiji, ličkoj šljivovici, ojkavici, bećarcu, gostoljubivosti Ličana, upoznati lica ljudi i ljepote prirode koji postaju sve zanimljiviji strancima. Krajolici su, zabilježeni okom kamere, prelijepi, lički domaćini dojmljivi i dragi, a lijepa domovina dovoljno inspirativna da svaki pokušaj njena dokumentiranja, jednostavno, mora ispasti zicer.

U ulozi putnika namjernika u seriji pojavljuje se Andrea Buča, autorica i redateljica, koja je osim u Lici "zastala" i u Zagorju i na jadranskim otocima. Paradoksalno, upravo je ona, kao spiritus movens serijala, ujedno i najslabija karika vlastitih uradaka. S gledanjem putopisnih reportaža isto je kao i s gledanjem tuđih fotografija s godišnjeg odmora, za takvo što je nužna bliskost s putnikom ili pak, kada je riječ o televizijskoj formi, karizma putnika, a upravo je to ono što Buči nedostaje. Karizma jednog Gorana Milića, kao i njegova elokvencija, načitanost, obrazovanje, poznavanje stranih jezika, ophođenje s "malim ljudima" koje dolazi iz srca i nije hinjeno, mlađim će generacijama dugo ostati nedostižni uzor.

Lovci na nekretnine/RTL

3 ruže

Blizanci Jonathan i Drew Scott poznati su kao lovci na nekretnine, a emisiju istog imena ne propuštaju ljubitelji uređenja starih kuća, a ciljane publike je zasigurno pregršt. Kanadska "braća Čvorović" u svakoj epizodi uvjerit će neodlučne kupce na radikalan rizik – na kupnju stare nekretnine. Metode kojima se koriste su slikovni programi uz čiju pomoć kupcima ukazuju na to što se sve može učiniti s naizgled neiskoristivim objektima, odnosno kako će prostor izgledati nakon transformacije.

Cilj im je pomoći obiteljima da svoje prosječne kuće pretvore u savršen dom, otkriti pravi potencijal doma, preurediti prema potrebama, željama i snovima, nudeći promjene, unutar obiteljskog budžeta, pritom se koristeći 3D grafikom kako bi svaki dom pretvorili u malu dizajnersku funkcionalnu sredinu. Pritom, braća su podjednako zanimljiva kao i njihove emisije. Jedan od njih, Jonathan Scott, namjeravao je postati profesionalni mađioničar kalibra Davida Copperfielda, no nakon oružane pljačke koju je preživio bio je prisiljen proglasiti osobni bankrot i pao u duboku depresiju. Četiri minute stariji brat, Drew Scott sanjao je o glumačkoj karijeri pa i on, poput brata, zapeo u financijskim dubiozama s dugom od 100 tisuća dolara, pa su obojica mislili dok nisu smislili. Danas se bave nekretninama pred televizijskim auditorijem, što se u konačnici pokazalo uspješnim, za njih i za gledatelje, jer im emisije ni s godinama emitiranja nimalo ne gube na dinamici.

