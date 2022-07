Srpski mediji pišu o neugodnosti u Veloj Luci: 'The Frajle stigle nepozvane na koncert u čast Oliveru Dragojeviću'

Vela Luka u petak navečer je gorjela i od ljudi i od emocija i to sve u čast neprežaljenom Oliveru Dragojeviću koji nas je napustio prije četiri godine. Glazbenika koji je ostavio neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni sinoć su se prisjetili mnogi, a njegove najveće hitove na koncertu 'Trag u beskraju' izveli su brojni glazbenici među kojima su i Tedi Spalato, Petar Grašo, Zorica Kondža, Doris Dragović, ali i pripadnici mladih glazbenih naraštaja poput Matije Cveka, Lorene Bućan, Dine Petrića i Jure Brkljače. U Oliverov rodni kraj stigao je i talentirani Dino Jelusić, odnedavni član kultnog benda Whitesnake.

Tjedan posvećen Oliveru započeo je u utorak na trajektu iz Splita prema Veloj Luci gdje su se pojavile i članice novosadske grupe The Frajle, a njihov je dolazak, kako prenose srpski mediji, na trajektu izazvao neugodnu situaciju. Prema tvrdnjama Blica Nataša Mihajlović, Jelena i Nataša Buča na trajekt su stigle bez službenog poziva od općine Vela Luka ili glavnog glazbenog producenta Ante Gele.

- Ja ih nisam zvao, pozvale su se same - odgovorio je Gelo tek kratko srpskim novinarima. Navodno je Nataša prva došla upravo do Gele i zamolila ga da njih ti nastupe. On ih je na kulturan i ljubazan način zamolio da to ne čine, jer nisu bile planirane na koncertu na trajektu koji je već bio unaprijed osmišljen s određenim pjevačima, a bio je popraćen i televizijskim snimanjem za HRT. No, njih to nije spriječilo da se ukrcaju na trajekt i dočepaju se mikrofona koji su uzele iz ruku jednog mladog pjevača, a snimku su potom objavile i na društvenim mrežama.

- Svoj nepozvani dolazak na trajekt su prikazale kao da im je ukazana čast da sudjeluju u službenom programu u čast Oliveru i to su iskoristile da nastave svoj sukob s Bebom Balašević koji se nedavno odvijao na društvenim mrežama. Nazočni gosti ostali su skamenjeni njihovim postupkom, a one su govorile da su sve ovo napravile u dogovoru s Petrom Dragojevićem, Oliverovim nećakom, međutim kasnije se ispostavilo da to nije istina - zaključio je izvor za Blic.

