Tuga u obitelji pjevačice Nede Ukraden: 'Ta blagost i pažnja falit će svima'

Pjevačica Neda Ukrade napisala je emotivnu poruku kojom se oprostila od Aleksandra Minovića, oca svog zeta Predraga. "Napustio nas je nas dragi Aleksandar - Aca Minović, moj dragi prijatelj i otac moga zeta Pece. Pun ljubavi i poštovanja za svoju Micu, svoje sinove, unuke, vrijedan i savjestan radnik koji je 40 godina, bez dana izostanka, dao svojoj "Politici"! Ta blagost, razumijevanje i pažnja falit će svima koje je ostavio. Putuj sa anđelima, dragi Aco. Pozdravi našu dragu Micu kojoj zauvijek odlaziš.", napisala je pjevačica i objavila zajedničku fotografiju s Minovićem, a ispod objave pratitelji su joj uputili izraze sućuti. Neda Ukraden često u svojim intervjuima ističe kako joj je obitelj najveći životni uspjeh. "Najveći životni kompliment mi je što sam uspjela odgojiti predivnu kćer Jelenu, magistricu prava, i što danas imam unuke koji su mi smisao života. Živimo zajedno u beskonačnoj ljubavi, a od njih crpim i veliku podršku", izjavila je jednom prilikom Neda.

Na ulogu bake je posebno ponosna: "Blago onome tko ima koga zvati bakom. Ja sam jedna od sretnica koja je imala divnu baku, bila je najvažnija osoba. Ona je moj uzor i pokazatelj kako trebam postupati prema svojim unukama i unuku. Bila je žena koja je moj život ispunila beskrajnom ljubavlju, ali me i naučila kako se treba boriti, kako vjerovati u vlastitu snagu i nikada ne odustajati. Ljubav kao vodilja, rad, disciplina i odanost obitelji - to su temelji na kojima sam odgojena i koje danas nastojim prenijeti na svoje unuke." Neda i dalje zrači energijom, uživa u kuhanju, putovanjima i društvu svojih najmilijih. Posebnu radost donio joj je novi kućni ljubimac. Bio je to poklon njenog zeta Predraga, koji je već ranije punici zahvalio i tetovažom njenog autograma na svojoj ruci.

"To malo biće je preslatko i prelijepo, ispunilo nam je dane i noći. Zove se Zora, a došla je kao poklon mog zeta. Kad dođemo kući, svi trčimo da ju pomazimo i podignemo u naručje. Tako je minijaturna i mila da ponekad izgleda kao da je na baterije. Preslatko stvorenje koje svi obožavamo, a najviše moji unuci. Posebno je zanimljivo da Zori u rodovniku piše da joj se baka zove Neda", ispričala je Neda prošle godine.