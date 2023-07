Nakon Pirovca Let 3 neće nastupiti ni u Trogiru, organizatori kažu da su primorani na to

Nakon što je otkazan koncert grupe Let 3 u Pirovcu, pobjednici ovogodišnje Dore neće nastupiti ni u Trogiru. Naime, Riječani su bili najavljeni kao jedni od izvođača na KulaKula festu u trogirskoj kuli Kamerlengo, no organizatori su na Instagramu napisali kako ipak neće nastupiti, te da ih mijenja Psihomodo Pop.

- Zbog sigurnosnih razloga primorani smo otkazati nastup grupe Let 3 na KulaKula festivalu 3.8. u Kuli Kamerlengo. KulaKula festival oduvijek je bio mjesto dobre zabave, atmosfere i dobrodošlice za sve. Ne želimo to kompromitirati i zato smo primorani na ovaj potez. Let 3 zamijenit će Psihomodo Pop i vjerujemo kako nas očekuje odlična zabava uz njih, Konstraktu i Zemlju Gruva i Jovanottijevu predgrupu - talijansku senzaciju The Sweet Life Society, napisali su organizatori i dodali da će oni koji žele dobiti povrat novca.

Podsjetimo, Let 3 su trebali nastupiti u Pirovcu 10. kolovoza, no načelnik općine Ivan Gulam objavio je kako ih otkazuju zbog nespretnih izjava njihovog frontmena Zorana Prodanovića Prlje.

- Let 3 - otkazujemo nastup u Pirovcu. S obzirom na ranije nespretne izjave članova benda o Hajduku, a i posljednja događanja oko reprezentacije i napad na riječkom stadionu na jednog od simbola sportske Dalmacije, Marka Livaju i njegovo napuštanje reprezentacije procijenili smo da je nastup riječkog benda značajan sigurnosni rizik i zbog toga se koncert neće održati.

Znam da će dijelu pirovačke publike i gostiju otkazivanje koncerta Leta 3 biti razočaranje, ali molim za razumijevanje. - napisao je Gulam. Pratitelji koji su komentirali ovu odluku su uglavnom s odobravanjem dočekali otkazivanje ovog koncerta. Nespretne izjave članova benda o Hajduka se odnose na objavu Zorana Prodanovića Prlje na Twitteru koji je objavio fotografiju fritula i napisao:

'Neka se momci naviknu' i tako je na svoj način komentirao srebrnu medalju koju je momčad Hajduka tada osvojila u juniorskoj Ligi prvaka. Izazvala je ova objava buru reakcija na Twitteru gdje je glazbenik stavio ovu objavu pa mu je tako jedan od korisnika ove društvene mreže poručio: Tvoj život je jadan kad se možeš rugati djeci kad im je najteže. Prlja se kasnije ispričao svima koje je njegova izjava i objava fotografije s fritulama uvrijedila.

- Priznajem, pogriješio sam što sam se išao dirati u ono što nam je svima najdraže, a to su naša djeca i beskrajno mi je žao zbog toga, te ovim putem molim svih koje je povrijedila moja objava za oprost. I sam sam roditelj tako da je moj grijeh samim time još i teži" započeo je tada objavu Prlja i nastavio: "Jednostavno, prst mi je bio brži od pameti. Ne bih volio da se ovo shvati kao puko saniranje štete jer ovo što pišem, pišem iskreno i u vjeri da će doći do onih kojima je namijenjeno, tako da vas molim i za RT ove objave."

Dodao je i da njegova objava nema veze s bendom Let 3 koje je, kako kaže, doveo u nelijepu situaciju. "Također želim naglasiti da ta moja objava nema nikakve veze s Letom 3 koji sam također doveo u nelijepu situaciju svojom nepromišljenošću, isprika ostalim članovima zbog toga. Apeliram na razum svih i još jednom se iskreno ispričavam svima. Hvala."

