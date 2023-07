Nives Celzijus (41) objavila nove seksi fotke uz status koji je mnoge zaintrigirao: 'Ima celulita'

Influencerica, pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (41) na društvenim je mrežama otkrila kako trenutno uživa na odmoru u jednom kampu u Dalmaciji. Nakon što se smjestila i opustila odlučila je objaviti fotke na kojima je u badiću. No, više od badića, mnoge je zaintrigirao njen status koji je dodala ispod njih.

- Ima i godina i celulita... Ima i samopouzdanja! - napisala je Nives. U komentarima su joj se nakon samo par minuta javili brojni pratitelji koji su pisali da je "prekrasna" i "prava žena".

Nives je nedavno bila u Lici odakle je podijelila i nekoliko seksi fotografija. Nives se skinula u minijaturni smeđi bikini i rashladila u rijeci Korani, a pritom je zavodljivo pozirala.

- Majka priroda - napisala je u opisu fotki kojima je raspametila pratitelje. "Najzgodnija žena Hrvatske", "Rasna ljepotica", "To je to, nema dalje", "Sve se vidi", neki su od brojnih komentara ispod fotografija koje su unutar jednog dana skupile i preko 17 tisuća lajkova.

No, bilo je i onih koji su istaknuli Nivesine nesavršenosti.

- Utješi me kad vidim koliko celulita imaš. Nisam jedina - napisala je jedna osoba, a Celzijus joj je odgovorila:

- Drago mi je. Tu smo da se tješimo, a uostalom celulit je samo dokaz da hedonistički uživamo u životu.

Osim toga u komentarima se povela rasprava i o mjestu gdje se Nives okupala. Naime, Celzijus je u opisu istaknula da se nalazi u jednom kamping resortu koji inače često posjećuje. Zbog imena resorta, mnogi su došli do zaključka da je Nives u Nacionalnom parku Plitvička jezera gdje nije dozvoljeno kupanje posjetiteljima, a to su joj i poručili u komentarima.

- Je li nije to nacionalni park gdje je zabranjeno kupanje? Očito zakon ne vrijedi za sve jednako kao i u cijeloj Hrvatskoj - napisala je jedna osoba, a Nives brzo odgovorila i ispravila nerazumijevanje.

- U Korani je zabranjeno kupanje? - kratko je pitala, a pratitelji su ubrzo objasnili nedoumicu oko poklapanja naziva kampinga i nacionalnog parka. Naime, istaknuli su da se taj kamping ne nalazi u nacionalnom parku i da zato Nives nije ništa loše učinila.

Inače, Nives na društvenim mrežama često dijeli svoje atraktivne fotografije. Nedavno se tako javila iz Rovinja. Ovu objavu iskoristila je kako bi istaknula i haljinu koju je nosila te tako pokazala i kakve haljine voli kako joj ne bi bilo vruće. Nives je nosila dugu crnu haljinu s detaljima kojom je istaknula dekolte i svoje duge noge, a kombinaciji je dodala i jednostavnu crnu torbicu te bijele sandale.

- A odjenem ponekad i neku haljinu preko ljeta - napisala je u opisu, a u komentarima su joj se javili pratitelji. "Predivna", "Prekrasna", "Wow", pisali su.

