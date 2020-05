Ništa nije kako se čini! Harryju je prekipjelo i želi stati glasinama na kraj

Gotovo tri mjeseca je prošlo od službenog odstupanja princa Harryja i Meghan Markle sa svih kraljevskih dužnosti britanskog dvora i šest mjeseci otkako su spremno otišli voditi neovisan život u Ameriku. Megxit, kako mnogi zovu ovaj njihov potez, ipak drugačije odjekuje za princa Harryja, piše The Sun.

S obzirom da naziv implicira kako je odstupanje vođeno Meghaninom odlukom, izvor za spomenuti medij tvrdi da je sve zapravo bila Harryjeva ideja, koju je Meghan vjerno odlučila podržati, a o istom se piše u knjizi “Potraga za slobodom: Harry, Meghan i stvaranje moderne kraljevske obitelji” koja će uskoro ugledati svjetlo dana. Zbog pogrešnog dojma o Meghaninoj inicijativi da napuste kraljevsku obitelj, princa jako ljuti termin "Megxit".

- U stvarnosti, Harry se vodio tom idejom. Knjiga će to otkriti i objasniti zašto se to moralo dogoditi - govori izvor za The Sun objašnjvajući kako je Harry bio jako nesretan i da je Meghan odlučila stati uz njega nakon te odluke. Knjigu od 368 stranica "Potraga za slobodom" potpisuju Carolyn Durand i Omib Scobie, a u njoj će detaljno opisati odluku para koja je uzdrmala cijelu kraljevsku obitelj te što je njihov novi životni fokus. Autori su tijekom pisanja dobili pristup njihovim bliskim prijateljima te bivšem kraljevskom paru koji je neustrašivo kršio tradiciju dvora. Ipak, jedna tema ostat će vješto neobrađena u toj priči, a tiče se odnosa Meghan s ocem Thomasom zbog kojeg je bivša glumica nedavno bila na sudu.

Na policama knjižara knjiga "Finding Freedom" bi trebla biti od 11. kolovoza. Osim toga, američki televizijski kanal Lifetime najavio je snimanje trećeg filma o slavnom paru pod nazivom "Harry i Meghan: Bijeg iz palače", a trebao bi opisati događaje koji su Meghan i Harryja potaknuli na odvajanje od krune nakon što im se rodio sin Archie te je njihovu želju da izbjegnu medijsku hajku. Iz Lifetimea kažu da će u filmu detaljno biti “opisana borba mladih roditelja te izazovi života u kraljevskoj obitelji, što ih je na kraju i navelo da se odreknu svojih kraljevskih uloga kako bi stvorili novi život prema vlastitim uvjetima”.

Casting za uloge u filmu još nije objavljen, kao ni bilo kakve dodatne informacije o produkciji ili datumu emitiranja, vjerojatno zbog pandemije koronavirusa.

