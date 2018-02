Nina Badrić: Kada me vide sitnu i mršavu iznenade se

Nina Badrić na portalu Pulsonline odgovarala je na pitanja obožavatelja koje je zanimalo pjeva li na svadbama, koristi li photoshop na fotografijama, pjeva li cajke i razmišlja li o odlasku estetskom kirurgu.

- Nisam trendovski tip. Mislim da u tim cajkaškim pjesmama ne bih bila uvjerljiva i publika bi se pitala što mi se dogodilo - rekla je Nina u razgovoru s publikom. Kaže kako je nakon izlaska njene pjesme "Dani i godine" dosta pjevala na vjenčanjima. Mislila je kako takve gaže nisu za nju, ali na kraju joj je bilo veliko zadovoljstvo što su mladenci baš nju i njenu pjesmu odabrali za početak bračnog života.

Priznala je da svoje fotografije obradi u photoshopu na Instagramu i voli, ali voli čuti kompliment u kojem joj ljudi kažu kako nije fotogenična i da ljepše izgleda uživo.

- Kada me ljudi sretnu iznenade se. Misle da sam visoka, debela žena. I kada me vide sitnu i mršavu iznenade se - kaže Nina. Njen stav o odlasku ne estetske operacije je sljedeći:

- Nisam nikada razmišljala u stilu; idem sad operirati to i to. Što da operiram? Takva sam kakva sam, kakvu me je Bog stvorio. Da imam klempave uši, sigurno bi ih išla operirati jer bi me u poslu svi zvali klempava, da imam tanka usta, išla bi ih popuniti, da imam veliki nos onda bih ga izravnala. Dok god budem mogla vježbati i kontrolirati prehranu to ću raditi. Jennifer Lopez je od svog najvećeg nedostatka napravila najveći posao.