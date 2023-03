Nikolina Pišek o savjetima koje dobiva: 'Budi dama, ne nosi toliko kratko, ostavi nešto i za maštanje… jedi.'

U SVIBNJU U LIVERPOOLU

Ulaznice za Euroviziju u prodaji od utorka, poznate i cijene za polufinale i finale

Cijene ulaznica kreću se od 30 do 290 funti (34 do 327 eura) za polufinalne nastupe i od 80 do 380 funti (90 do 428 eura) za finale. Glavni događaj Eurovizije, veliko finale, održat će se u subotu, 13. svibnja, s početkom u 20 sati po engleskom vremenu, odnosno 21 po srednjeeuropskom. Prethodno će se održati dva polufinala, u utorak 9. svibnja i četvrtak 11. svibnja