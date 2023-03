Bivša misica Ivana Delač o životu s endometriozom: 'Trbuh ponekad izgleda zastrašujuće'

Bivša Miss Universe Ivana Delač još u siječnju otkrila je da joj je dijagnosticirana endometrioza, a sada je za novi broj Glorije otkrila kako živi s tom dijagnozom i simptomima.

Jučerašnji datum, 1. ožujka, proglašen je Danom podizanja svijesti o endometriozi u Hrvatskoj, a sve na zahtjev Udruge žena oboljelih od endometrioze "Ja sam 1 od 10". Ožujak je, inače, svjetski mjesec osvješćivanja o ovoj bolesti. Endometrioza je bolest kod koje se otoci endometrija, sluznice maternice koja se normalno nalazi samo unutar nje, nalaze izvan maternice. Može zahvatiti bilo koji organ u tijelu žene.

Priznala je da je uspjela zavoljeti svoje tijelo i prihvatiti dijagnozu, no nakon brojnih nalaza i ekspertiza doktora.

- Prihvatila sam i zavoljela svoje tijelo koje se mijenja kad su simptomi najizraženiji. ‘‘Endo belly‘‘ odnosno napuhan trbuh ponekad izgleda zastrašujuće kao da ste progutali loptu, a tu su i oštro probadanje, pritisak i snažni grčevi. Imala sam tu sreću da mi je endometrioza dijagnosticirana prije deset mjeseci u mojoj zreloj dobi - opisala je Ivana.

Podsjetimo, za razgovor u IN Magazinu u siječnju otkrila je da je ponovno sretno zaljubljena, a tada je otkrila dijagnozu.

- Dijagnosticirana mi je endometrioza s kojom se, eto bori sve više žena i to ne smije biti tabu tema zato što je to jako bolno i zato što se može dijagnosticirati i zato što se može sanirati. Bila sam u Bjelovaru kod doktorice Jug na magnetskoj rezonanciji, čekam rezultate, a onda ću vjerojatno u Petrovu bolnicu u razgovor s ginekolozima i kirurzima što dalje s tim - istaknula je Delač u razgovoru.

Od prvog se supruga rastala prije četiri godine nakon 13 godina braka, a sada je opet sretno zaljubljena.

- Sretno sam zaljubljena već eto nekoliko mjeseci. Neću puno otkrivati osim da sam sretna, ispunjena i blagoslovljena. Imam iza sebe trinaestogodišnji brak i drugi brak je uvijek nekako, usuđujem se reći, sretniji od onog prvog! Zašto?! Zato što smo u zrelijim godinama, zato što smo prošli određeno iskustvo, zato što tražimo partnera koji nam odgovara po svemu, od karijere do nekakvih karakternih osobina koje kad stupiš u četrdesetu točno znaš što odgovara mom karakteru. Kad tražiš sreću drugi put onda želiš da to bude sreća do kraja života - iskreno je priznala.

VIDEO Rođeni su krivog rodnog identiteta, prebrodili unutarnju borbu i postali svjetski poznati