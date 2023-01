Srbija otkrila tko se natječe za odlazak na Euroviziju, iz popisa se uočava jedna velika sličnost s Hrvatskom

Točno mjesec dana nakon što je HRT objavio rezultate natječaja 'Doru 2023.' i otkrio imena ovogodišnjih natjecatelja koji se bore za odlazak na Euroviziju, svoje kandidate otkrio je i srpski RTS. Njihov izbor za 'Pjesme za Euroviziju 2023' sastoji se od dvije polufinalne večeri koje će se održati 1. i 2. ožujka dok je veliko finale na rasporedu 4. ožujka. O pobjedniku odlučuju glasovi publike i stručnog žirija, a pred njih će tijekom dvije polufinalne večeri stati čak 32 izvođača. Zanimljivo je i to što se već na prvi pogled njihovih imena uočava jedna velika sličnost s Hrvatskom, a to je da se i na njihovom popisu nalazi popriličan broj izvođača za koje publika do sada nije imala priliku čuti ni vidjeti na velikoj sceni.

Svoju sreću su i ove godine, baš kao i prošle, odlučili okušati će od ranije poznata imena kao što su Tijana Dapčević, Zejna, grupa Gift i Angelina. Među odabranim izvođačima našle su se i članice grupe Hurricane koje su Srbiju predstavljale na Euroviziji 2021. godine s pjesmom 'Loco Loco', ali i novosadske 'Frajle' koje su jednako popularne i u Srbiji, ali i u Hrvatskoj.

Foto: FIBA/Screenshot Ovogodišnja Eurovizija održat će se 9., 11.. i 13. svibnja u Liverpoolu u Velikoj Britaniji, koja je preuzela organizaciju umjesto Ukrajine čiji je Kalush Orchestra prošle godine pobijedio na natjecanju.

Ovo je popis svih ovogodišnjih natjecatelja:

Nađa - Moj prvi ožiljak na duši

Autori: Kristina Kovač i Tim Gosden

Tijana Dapčević - Kad smo sami

Autor: Ana Radonjić (Zoe Kida)

Petar Pupić - Ako shvatim

Autor: Petar Pupić

Stefan Zdravković - Cvet sa Istoka

Autor: Dušan Bačić

Frajle - Neka, neka

Autori: Nataša Mihajlović i Nevena Buča

Angellina - Lanac

Autor: Anđela Vujović

Eegor - Starac dana

Autor: Igor Mišković

Boris Subotić - Nedostupan

Autor: Milenko Škarić

Nađa Terzić - Devojka tvog dečka

Autori: Konstantin Arsić, Nađa Terzić, Aleksa Vučković, Dimitrije Borčanin

Luke Black - Samo mi se spava

Autor: Luke Black

Filip Baloš - Novi plan drugi san

Autor: Filip Baloš

Zejna - Rumba

Autori: Nikola Burovac i Miloš Roganović

Dzipsii - Greh

Autori: Ahmed Hajdarović (Rep Gorila), Jovan Živadinović (Dzipsii)

Igor Vince i Bane Lalić - Zato što volim

Autori: Igor Vince, Bane Lalić

Gift - Liberta

Autor: Jovan Matić

Ivona - U noćima

Autor: Ivona Pantelić

Filarri - Posle mene

Autori: Teya Dora — Teodora Pavlovska i Yungkulovski — Miloš Janošević

Hurricane - Zimi zumi zami

Autori: Nemanja Antonić, Ivan Vukajlović i Snežana Antić

Mattia Zanatta - Novi svet

Autori: Michele Bonivento, Mattia Zanatta i Predrag Cvetković

Bend „Hercenšlus“ - Vremenska zona

Autor: Boban Dževerdanović

Adem Mehmedović - Osmeh

Autor: Adem Mahmedović

Igor Stanojević - Iza duge

Autor: Vladimir Graić

Chegi & Braća Bluz Bend - Svadba ili kavga

Autori: Željko Čeganjac, Dušan Čeganjac, Stefan Čeganjac, Boris Kapetanović

Aleksandar Simić i Nenad Osmanović - Viva la vida

Autori: Nino Ademović, Goran Ratković Rale i Branislav Glušac

Doris Milošević - Tišina

Autor: Ognjan Milošević

Milan Bujaković, Zoran Todorović i Sanja Anastasija - Fenomen

Autori: Alek Aleksov, Miro Buljan, Nenad Ćeranić i Dragiša Baša

Emphaty Soul Project - Indigo

Autor: Nenad Radaković

Filip Žmaher - Čujemo se sutra

Autori: Boban Janković, Filip Tančić i Aleksandar Mastelica

Stefan Maljković Shy - Od jastuka do jastuka

Autori: Slavko Milovanović i Ana Sekulić

Jovana Tomašević - Kao grom iz vedra neba

Autori: Aleksandar Filipović i Branko Klanšček

Drai - Loše procene

Autori: Ivan Milanov, Nemanja Antonić, Asal Ksinatović, Ana Sekulić

Savo Perović - Presidente

Autori: Mahdi i Sajsi MC

