Nikola Stazić prvi napustio MasterChef, Stjepan: 'Žao mi je što ideš'

Umaci i gougeres bili su prezahtjevni za Nikolu Stazića koji je prvi kandidat MasterChefa ove sezone koji je napustio show. U stres testu David, Mateja, Marko, Josip, Manuel i Nikola imali su priliku vidjeti demonstraciju pripreme ukusnih umaka. Stjepan im je pokazao kako se radi umak veloute, Melior kako se radi bechamel, a Damir holandaise.

U drugoj fazi stres testa morali su napraviti jedan od umaka. „Nema panike, malo po malo“, smiren je bio Marko. Onaj tko je napravio ovaj umak najbolje, više nije morao sudjelovati u stres testu. Iako su im ostali kandidati s galerije htjeli pomoći, žiri to nije dopustio. Nikola je prema procjeni žirija već u samom radu pokazao sporost i preveliku pedantnost primjerice u rezanju luka, što nije bilo potrebno za izvršenje zadatka.

VEZANI ČLANCI

„Podrška s galerije je bila super. Drago mi je što me ne puštaju da padnem“, komentirao je David korisna dovikivanja koja je čuo s galerije, ali savjeti koje je dobio s nje samo su pogoršali umak na kojem je radio. Najbolji je bio Manuel koji se zbog toga pridružio ekipi na galeriji. Nekoga od ostalih mogao je spasiti Petar Tucman, što bi značilo da svoj imunitet poklanja nekome od njih, no on ga je zadržao za sebe i dobio podršku od ekipe u stres testu. „Petar je za mene baš faca. Od nas pet da je jednom poklonio, ostali četiri pali bi u depresiju“, rekao je Josip.

U sljedećoj fazi kandidati su morali pripremiti umak holandaise i slano pareno tijesto sa sirom - gougeres, „Kompaktno je i prozračno iznutra. Osjeti se naribani sir“, kazao je Marko nakon što je probao gougeres. „Mislim da se može spojiti s dosta stvari. Slano je“, komentirao je Nikola.

Holandaise su trebali servirati u posebnu zdjelicu sa strane, a za gougeres su dobili recept i sve potrebne namirnice. Za završni dio testa gougerese su mogli puniti ili napraviti umak za njega. Najbolje je jelo ispalo Mateji, a i David je bio uspješan u stres testu. Od lošijih jela, najlošije je bio Nikolino. „Nema dalje, a glavom kroz zid ne možeš. Trebam se pomiriti s tim da je ovo kraj“, rekao je on. Žiriju je objasnio da je bilo vidljivo da je on tu „izletnički, izvidnički“ i da ima ljudi koji bi više gorjeli za to. Stjepan mu je kazao: „Žao mi je što ideš, jer zračiš i privlačiš ljude oko sebe. Najviše mi se sviđa to što si iskren. Nedostajat će nam ta energija u kuhinji. U kuhinji uvijek volim imati jednog od podizača, a ti si bio jedan od tih“.

Top savjet epizode:

Nakon što se tijesto za gougeres napravi na tavi, stavlja se u mikser, a nastavak mora biti špatula. Također, tijesto ne smije biti kipuće, mora se dovoljno rashladiti jer će se skuhati jaja koja će dodati unutra.

VIDEO Indira Levak o prinovi u obitelji: U naš život došao Liam i donio nam neizmjernu radost