Samozatajni brat Stjepana Hausera uplovio u bračnu luku! Oženio je zgodnu i uspješnu liječnicu

Na spomen obitelji Hauser, svima na pamet prvo padne violončelist Stjepan Hauser. No široj javnosti manje je poznato da nekadašnji član dvojca 2Cellos ima starijeg brata Mirona koji je jednako talentiran kada je riječ o glazbi. Miron je dirigent i trombonist a, za razliku od Stjepana, ne voli pretjerano eksponiranje u javnosti.

No, na društvenim mrežama često se hvali romantičnim objavama sa svojom odabranicom, lijepom liječnicom Anom Štanfel, inače specijalisticom opće i abdominalne kirurgije, s kojom je prošlog petka uplovio u bračnu luku. Sretnu vijest pratiteljima je obznanio videom na Instagramu.

- Gdje idemo? - upitao je Miron svoju odabranicu dok su se svečano odjeveni vozili u automobilu prema matičnom uredu. - Idemo se vjenčati - uzvratila je lijepa doktorica. - Idemo se vjenčati, ejjj - dodao je Hauser s osmijehom od uha do uha.

O odnosu sa svojim mlađim bratom Stjepanom svojedobno je progovorio i za hrvatske medije. – On se više eksponira tamo gdje ima više konzumenata, a ja smatram da sam jednako eksponiran. Ne u široj javnosti, ali u glazbenim krugovima svakako – istaknuo je Miran za In magazin Nove TV.

Otkrio je i kako savjete svog popularnog brata uglavnom ne sluša. – Mi smo braća, tako da se savjeti braće redovito ne slušaju. Sve i da dajemo savjete jedan drugome, ne znam što bismo time postigli – rekao je Miron i dodao kako ipak misli da Stjepan voli čuti ono što mu on ima reći.

Zagrebačka publika Hausera starijeg imala je priliku vidjeti svojedobno na koncertu Cubisma na Tomislavcu, gdje je ravnao jazz-orkestrom. No, osim s Cubismom, Miron se može pohvaliti i suradnjom s Oliverom, Ninom Badrić, Gibonnijem, ali i s bratom Stjepanom.

– Napisao sam jednu pjesmu za svoj autorski koncert prije nekoliko godina, napisao sam kompoziciju koja se zove ''Nos dos'' za nas dvojicu i za tu večer – rekao je Miron ranije za medije.

Studirao je u Austriji, a tijekom studija nerijetko je zarađivao svirajući po svadbama. - Vrlo često dobili bismo angažman za neku svadbu, no te su svadbe potpuno drukčije, to je nekakav koktel popodne u nekoj bašti, nema ono... odojak do sedam ujutro – smije se Hauser. Baš kao i Stjepan i on ima viziju svog puta, a upravo je to najvažnije za daljnji napredak.

