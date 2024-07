Otkriven stvarni uzrok smrti Sinead O'Connor godinu dana nakon što je preminula

Na današnji dan prije godinu dana legendarna irska glazbenica Sinead O'Connor pronađena je mrtva u 56. godini života. Iako je isprva objavljeno kako je izvođačica hita 'Nothing Compares 2 U' preminula prirodnom smrću, sada je otkriven pravi uzrok njenog preranog odlaska. Naime, pjevačica je umrla od posljedica kronične opstruktivne plućne bolesti i astme, piše Irish Independent.

Tijekom svojih posljednjih dana Sinead se borila i s infekcijom dišnog trakta, a uzroci smrti otkriveni su u njezinoj smrtovnici koju je prošlog tjedna podnijela obitelj pokojne pjevačice. Prijavio ih je njezin suprug John Reynolds u Lambethu u Londonu. Kao što je već rečeno, za smrt O'Connor smatralo se da je posljedica 'prirodnih uzroka', no smrtovnica je sadržavala konkretne pojedinosti o razlozima. Navodi se 'pogoršanje kronične opstruktivne plućne bolesti i bronhijalne astme zajedno s infekcijom niskog stupnja donjeg respiratornog trakta.'

Čak i godinu dana nakon njezine smrti, odavanja počasti O’Connor nastavljaju pristizati. Prošlog mjeseca, Eddie Vedder odao je počast pjevačici tijekom koncerta Pearl Jama u Dublinu obradom pjesme “Keep Me in Your Heart” Warrena Zevona. U međuvremenu, O’Connorina kći, Roisin Waters, izvela je emotivnu izvedbu “Nothing Compares 2 U” na koncertu u čast svoje majke.

Podsjetimo, Sinead je pronađena bez svijesti u stanu u Herne Hillu, u jugoistočnom Londonu i na početku istrage policija je njezinu smrt smatrala sumnjivom. - Potvrđujemo da je gđa O'Connor umrla prirodnom smrću - rekao je glasnogovornik iz ureda mrtvozornika za MailOnline. Irska pjevačica postala je svjetska zvijezda 1990. svojom legendarnom obradom Princeove pjesme "Nothing Compares 2 U".

Glazbenica, koja je promijenila ime u Shuhada' Sadaqat 2018. kada je prešla na islam, rekla je tada da je islam 'svjetlo njezina života'. - Želim ponosno objaviti da sam postala muslimanka. Bio je to prirodni zaključak mog inteligentnog teološkog putovanja. Sve svete knjige vode prema islamu. Imat ću i novo ime. Zvat ću se Shuhada – napisala je pjevačica. Podsjetimo, Irkinja je još 1992. javno istupala protiv Vatikana kada je u emisiji Saturday Night Live pokidala sliku pape Ivana Pavla II.

O'Connor je rođena u problematičnoj obitelji u Dublinu 8. prosinca 1966. godine. Jedno je od petero djece Jacka i Marie O'Connor. Jack i Marie, koji su vrlo rano ušli u brak, vodili su problematičnu vezu, što je rezultiralo prekidom kad je O'Connor imala samo 8 godina. Troje starije djece otišlo je živjeti s majkom, gdje su, kako O'Connor tvrdi, bili podvrgnuti fizičkom zlostavljanju. Kasnije je glazbenica tvrdila da je počela imati problema s mentalnim zdravljem jer ju je majka osim fizički i seksualno zlostavljala dok je bila dijete.

