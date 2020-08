Ni zvijezde nisu imune na virus: Neki su bez simptoma, drugi proživjeli pakao nakon dijagnoze

Epidemija koronavirusa ne jenjava, a s nevidljivim neprijateljem suočile su se i brojne poznate osobe. Prvi slučaj zaraze u svijetu bogatih i slavnih zabilježen je još početkom ožujka kada su glumac Tom Hanks i njegova supruga Rita Willson otkrili da su pozitivni na COVID-19. Par se razbolio tijekom snimanja biografskog filma o Elvisu Presleyu u Australiji, a odmah nakon što su saznali dijagnozu oboje su hospitalizirani u australskoj bolnici.

Foto: Profimedia

Prevencija

- Tri malene stvari svatko može napraviti ako želi. Nosite maske, perite ruke i držite razmak. Ako to ne možete, nemam mnogo poštovanja prema vama - kazao je Hanks nakon ozdravljenja. A da virus zaista ne bira, pokazuju i domaći primjeri. Reporter Andrija Jarak posljednji je u nizu kojem je dijagnosticiran virus, a svoju je dijagnozu potvrdio u razgovoru za Večernji list.

- Da, pozitivan sam. Radio sam testiranje i pozitivan sam te su mi određena dva tjedna samoizolacije. Nemam većih simptoma i relativno sam dobro, nemam temperaturu. Osjetio sam nekakvu slabost i otišao na testiranje i nalaz je pokazao da sam pozitivan i to je to. Pobijedili smo i teže stvari pa ćemo i koronu - kazao je Jarak koji se zarazio tijekom godišnjeg odmora u Dubrovniku.

Foto: Nova TV

Koronu je pobijedila i njegova kolegica s HRT-a, sportska novinarka Mirna Zidarić, koja je virus dobila sredinom lipnja na Adria Touru u Zadru, a posljedice bolesti na svojoj koži osjeća i danas. Nedavno se na društvenim mrežama požalila na problem otpadanja kose s kojim se svakodnevno susreće. - Znam, nije najgore što ti se od korone može dogoditi, ali nekome baš ova informacija može biti točka preokreta... Nije neki prizor, ali imajte ga na umu svaki put kad poželite skinuti masku ili je odbijate nositi. Ovo je nakon jednog četkanja i tako je svaki dan, nadam se još kratko jer ponestat će zaliha - poručila je Zidarić uz fotografiju ispale kose koju drži u ruci.

Nedugo zatim osvrnula se i na društvene posljedice s kojima se susrela. - Budite spremni da će vas ljudi u širokom luku izbjegavati, naglo mijenjati smjer kretanja iako ste skriveni iza maske, a vi ćete bez obzira na to biti sretni jer je sve prošlo relativno glatko u odnosu na vijesti koje pristižu sa svih strana svijeta. Jesam li iznimka ili pravilo, tek ćemo vidjeti, no svakako ću donirati krvnu plazmu u svrhu pronalaska lijeka kako bi u što kraćem roku ova psihoza prerasla u suživot s koronavirusom u moru drugih i brojnih izazova modernog življenja - zaključila je Zidarić.

Foto: Instagram

Negativne posljedice

O negativnim posljedicama virusa nedavno je progovorio i poznati bh. glumac Emir Hadžihafizbegović koji je koronu usporedio sa Sotonom, a borbu s COVID-19 egzorcizmom. - Imao sam osjećaj da mi se kosti odvajaju od mesa. Kosa me je boljela. Nije to čak ni bol. Kao da vam je cijelo tijelo modrica, pa gdje god da se pipnete - boli. Imao sam gripe, teške, nema ovo veze s gripom. Za mene je to istjerivanje đavola. Flashback mi je otišao na Alien ili Osmi putnik sa Sigourney Weaver. Poručujem svima koji se hejterski i blesavo odnose prema pošasti da se uozbilje zbog onih koji nisu najboljeg imuniteta. Meni se činilo da mogu nekoga pogledom nekoga zaraziti - kazao je glumac.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Na koronu nije ostala imuna ni Severina koja je prije nešto manje od dva tjedna otkrila da je pozitivna. S neugodnim se simptomima virusa do sada, nasreću, nije susrela. - I dalje sam dobro. Vrijeme u samoizolaciji uglavnom provodim, osim prčkajući po mobitelu, lagano spremajući, pomalo čitajući, pasionirano gledajući serije... i plešući - otkrila je pjevačica.

A od sreće je zasigurno zaplesao i Goran Ivanišević kada mu je nakon tri tjedna samoizolacije stigao negativan test. - Nakon dva negativna i dva pozitivna testa, došao je na red moj omiljeni, peti set. A znate da sam uvijek bio nezgodan u petom setu... Napokon negativan i napokon mogu na slobodu nakon tri tjedna izolacije - poručio je sredinom srpnja pobjedonosno Ivanišević. Istom scenariju uskoro se nadaju i Andrija Jarak te Severina koji svoju borbu protiv COVID-19 još uvijek vode. Srećom, bez komplikacija.

Foto: instagram.com/goranivanisevicofficial