Ni on se ovog ne sjeća! Slavni glumac neprepoznatljiv u filmu iz 80-ih

Prije mnogo godina, osnivač The Ringera, Bill Simmons izmislio je termin 'the Tyson Zone'. To je status rezerviran za onaj tip slavne osobe o kojoj će svi povjerovati u svaku priču, bez obzira na to koliko luda bila.

Dobar primjer za to je Bill Murray. Naime, svi su povjerovali u priču da je glumac jednoj obožavateljicu ukrao pomfrit, te rekao da joj nitko neće vjerovati. Kasnije se saznalo da to nije istina, on je priču sam opovrgnuo. Jedna od takvih zvijezda je i Nicolas Cage.

No ovaj put se ipak ne radi o izmišljenoj priči, već o filmu koji je bio snimljen isključivo za VHS.

Alex Navarro je na Twitteru podijelio cijelu scenu iz filma 'Never on Tuesday' u kojem su glavne uloge tumačili Peter Berg i Claudia Christian.

there is a direct to video movie from the late '80s that Nicolas Cage randomly appears in. this is the entirety of his performance. pic.twitter.com/j0YcJSJ8Oy — A Cruel Angel's Beavis (@alex_navarro) July 24, 2019

Premisa filma je sudar dva auta na autocesti u pustinji čiji su vlasnici morali čekati da netko prođe i zaustavi se kako bi im pomogao. Nažalost oni koji bi se zaustavili najčešće bi bili kriminalci, luđaci ili ekscentrici.

Njih između ostalih tumače i Cary Elwes, Gilbert Gottfried, Emilio Estevez, Judd Nelson i Charlie Sheen.