Slavni glumac godinama ne viđa dijete, a sada uvjeren da nije njegovo!

Bivša snaha slavnog opernog pjevača Placida Dominga, Sam Domingo ne prestaje otkrivati tajne slavnih Scijentologa, a posebno se prihvatila glumca Toma Cruisea.

Naime, Tom navodno godinama ne viđa svoju kći Suri koju ima s glumicom Katie Holmes, a o tome su pisali već svi svjetski mediji.

Mnogi insajderi slažu se da nema namjeru pomiriti se i razgovarati s Katie i Suri. Domingo je samo potvrdila da Tom nije previše uzrujan zbog toga.

- Da može 'spasiti' svoju kći od majke, on bi to napravio, ali njemu to ništa ne znači jer zbog svoje vjere smatra da će ju vidjeti u drugom životu i da ova Suri nije njegova - kaže Sam.

Tom je svjestan da je Suri njegova biološka kći, ali on misli da će se susresti s njom nekad negdje u svemiru.

Pogledajte koje su slavne osobe prešle na Islam: