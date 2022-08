Nezadovoljna Mirna Maras: 'Crnčimo cijelu godinu da bismo se odmorili tjedan ili dva na moru'

Voditeljica HRT-ove emisije TV Bingo show Mirna Maras Batinić (43) javila se s godišnjeg odmora, točnije s otoka Murtera te s pratiteljima podijelila nezadovoljstvo. Naime, otkrila je kako nije zadovoljna činjenicom da godišnji odmor traje tako kratko.

-Baš nešto razmišljam, radimo, crnčimo cijelu godinu da bismo se odmorili tjedan ili dva na moru...netko nažalost ni toliko. Nije baš neki odnos da bismo ga nazvali zadovoljavajućim, ali, ajde...kako se ono kaže...nećemo se žaliti- napisala je uz fotografiju Mirna. Brojni pratitelji složili su se s voditeljicom dok su joj neki uputili komplimente na račun izgleda.

Voditeljica je pozirala u kratkoj haljinici cvjetnog uzorka, a fotografija je nastala u marini.

''Jako ste zgodni'', ''Moje omiljeno mjesto za odmor'', ''Uvijek lijepa'', ''Savršeno'', ''Wow'', ''Ljepoto'', ''Predivna si'', ''Slažem se s ovim što ste napisali'', samo je dio komentara ispod objave.

Podsjetimo, voditeljica je nedavno otkrila tajnu vitke linije. Naime, uvela je povremeni post. Ova sve popularnija metoda, koju sve više javnih osoba primjenjuje, podrazumijeva post od 16 sati, a tijekom ostalih osam sati u danu dozvoljeno je jesti.

- U jeku korone naišla sam na tekst o postu, a kako su mi liječnici savjetovali da se moram što zdravije hraniti, odlučila sam probati. Jela sam isključivo od 10 do 18 sati, a ostatak dana postila. Na taj način organizmu, odnosno probavnom sustavu dajemo vremena da se odmori. Svidjelo mi se to što se ne izgladnjujem. Bilo je teško prvih tjedan dana, no moj se organizam vrlo brzo naviknuo na takav režim - otkrila je Mirna u razgovoru za Gloriju.

Kaže kako se više ne pridržava ovog režima svaki dan, a pogotovo ne u ovom periodu kada uživa u godišnjem odmoru s obitelji. Pohvalila je svog supruga Željka Batinića kao vrsnog kuhara i tijekom godišnjeg dala si je oduška i uživala u delicijama koje on priprema.

