Komemoracija za Mislava Bagu: Od velikog novinara oprostio se i predsjednik Milanović

U zagrebačkoj Muizičkoj akademiji održana je komemoracija za preminulog višestruko nagrađivanog novinara, reportera i urednika Nove TV Mislava Bagu kojije preminuo u četvrtak u 49. godini života.

Na komemorativnom skupu kolegama, prijateljima i članovima obitelji obratili su se direktorica informativnog programa Nove TV Ksenija Kardum, zatim Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva te Maja Sever, televizijska urednica, novinarka, predsjednica Sindikata novinara i predsjednica Europske federacije novinara. U Muzičkoj akademiji za pokojnog Bagu otvorena je i Knjiga žalosti. Komemoraciji između ostalih prisustvovali su i predsjednik Zoran Milanović, te zagrtebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Na početku komemoracije prikazan je video s najupečatljivijim trenucima iz njegovog novinarskog rada i života. Nakon toga voditelj Dnevnika Nove Tv Saša Kopljar podsjetio je na bogatu karijeru nagrađivanog novinara.

- Opraštamo se od jedinstvenog barda hrvatskg novinarstva. Bio je izniman kolega i suradnik, to zna najbolje njegova redakcija. Falit će nam Mislav, njegovo izvještavanje, njegovo baratanje brojkama, njegovi intervjui u kojima je beskompromisno tražio odgovor, bilo je to u suprotnosti s njegovim nježnim karakterom.Mislav je bio institucija hrvatskog novinarstva, zaštitni znak Nove TV, sinonim za pravdu, vjerodostojnost, poštenje i istinu, a prije svega obožavani kolega i izniman suradnik.'' , rekao je Dražen Mavrić, predsjednik Uprave Nove TV, koji je zahvalio svima na podršci i izrazima sućuti u ovim tužnim trenucima za Novu TV: "

Nećakinja Paula sjetila se kako ga je ponosno gledala na televiziji i smatrala ga svojim uzorom.

- Gledala sam kako moj Mimi radi, bio si netko tko je uvijek pomogao kad je trebalo, netko tko me mogao naljutiti u sekundi, ali netko na koga se nisi nikada mogao ljutiti. Voljela bih da znaš kakav si trag ostavio na našem životu. Volimo te Mimi, rekla je Paula.

"Užasno mi je teško stajati ovdje", rekao je Hrvoje Zovko, Mislavov prijatelj, novinar i predsjednik HND-a. "Užasna je bol i tuga ovdje stajati, srce me boli od tuge za tobom, moj Bagić", rekao je Zovko i naglasio kako će dugo proći vremena da se pojavi netko tko je približno takav kao Mislav Bago., "Političari koji mu sada odaju počast, strahovali su od Mislava Bage, on je bio novinarčina s velikim N, jedan i jedini, svojim je radom promijenio način izvještavanja, s nepunih 30 godina, a opet na kraju dana, skromna duša i prijatelj. Koliko je god bio zvijezda samo je želio biti novinar, stravičan gubitak za novinarsku profesiju. Novinar godine postao je s rekordnim brojem glasova. Užasna je pomisao da te više nema dragi naš Bagić, da u našoj grupi nećemo izmijeniti poruku. Kao da je netko otkinuo dio mog života. Ponosan sam što sam bio tvoj prijatelj, rekao je Zovko.

Raspala sam se, i psihički i fizički. Naš nježni dječak, naš kralj plesnog podija, svi znate tog našeg Bagu sa onim njegovim smješkom u kutu svojih usana. Znatiželjan, zainteresiran, novinar koji sve zna kuži, sve kuži, a ispod toga je bio jedna nježna duša, dirljivo pažljiv prema našim klincima, a ljubav je znao pokazati nekim nezgrapnim gestama kojima smo se poslije svi smijali", rekla je Maja Sever, novinarka i urednica i Mislavova velika prijateljica.

- Srela sam neki dan njegovu prvu susjedu. Samo me pogledala i rekla tiho: 'Srčeko'. On je bio srčeko. Zamišljam njegov nahereni osmjeh. Nadam se da ovo čuje. Naš nježni dječak, kako je lijepo napisao Saša. Naš kralj plesnog podija, kralj smiješne političke pozornice. Svi znate tog Bagu koji je imao sve brojeve telefona. Bago, kojeg stvarno nikoga u poslu nije štedio i koji je svakome bio spreman uskočiti, a nama objasniti kontekst ili izvući nekakve podatke kojih se mi nikada ne bi sjetili. Kolegiji u kvartu, sjedili smo i smijali se do suza. U poslu je razotkrivao igre, a u kvartu od toga radio show i smijuriju. Svi znaju tog dječaka koji je bio dio naših obitelji, naš prijatelj i drug. Ostao je isti, znatiželjan i zainteresiran, brzo povezuje. Ispod te površine bio je nježna poštena i dobra duša. Nije se dao uvlačiti u priče i drame. Borio se na svoj način, uvijek samo odmahnuvši rukom, uz 'Ma bok, doviđenja' i znam da bi Mislav želio samo da ga se sjećamo nasmješenog s Malom u ruci. U taj prokleti četvrtak je zavladao muk u kvartu, rekla je Sever.

O Mislavu Bagi pričala je i Ksenija Kardum, direktorica informativnog programa Nove TV. Ispričala je kako je Bago prvi dolazio u redakciju i uvijek se brinuo o ručku.

- On nije bio svjestan svoje novinarske veličine. Kada bi on netko zvao i u čudu slušali kako kaže: "Dobar dan, ovdje Mislav Bago, novinar Nove TV". Iako su znali tko je Mislav Bago - rekla je.

- Da sam ga pitala što ću reći danas, rekao bi 'pričaj kroz sličice, kroz ono što ljudi ne znaju, tako će biti zanimljivo. Ono zbog čega je njegov odlazak još teži jesu vrijednosti koje je Mislav njegovao. Prvi je dolazio u redakciju, a onda bi tijekom dana svima slao ponude za gablece, organizirao bi palačinke, štrudle, njegova je baka uvijek u redakciju slala pite, kolače i Mislav bi bio stretan i zbog svoje bake i zbog redakcije. Na kraju dana nazvao bi sve koji su radili, sve novinare, urednike, da im se zahvali i pita jel sve bilo uredu. Bio je malo smušen, njegove odjeće ima po cijeloj redakciji - istaknula je Kardum.

Na kraju komemoracije puštena je Gibonnijeva pjesma "Sreća" koja je bila omiljena pokojnom Bagi, i kako je rekao Saša Kopljar, često ju je puštao u redakciji. Posljednji ispraćaj preminulog Mislava Bage održat će se u utorak, 23. kolovoza u 14 sati na zagrebačkom Krematoriju.