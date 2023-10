Nevjerojatan oglas na Njuškalu: 'Prodajem karte za koncert Aleksandre Prijović za 10.000 eura'

Aleksandra će u Zagrebu nastupati od 1. do 4 . prosinca i to u sklopu svoje turneje „Od istoka do zapada“, a tada će zapjevati i svoje pjesme „Ja sam odlično“, „Legitimno“, „Testament“, „Za nas kasno je“ i brojne druge. Kreator oglasa prodaje ulaznice za prvi koncert i kaže da je 10.000 eura cijena po kojoj bi se rastao od ulaznica, a na koncert planira ići.