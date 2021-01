Neutješan Šerbedžija : 'Suprug Goran bio joj je najčvršća stijena uz koju se držala u ovom okrutnom svijetu'

Rade Šerbedžija bio je veliki prijatelj Mire Furlan. Zajedno su glumili, ali se i privatno družili, u Hrvatskoj i Americi, Vijest o njezinoj smrti i njega je beskrajno rastužila. Znao je da je teško bolesna, no i on je do kraja želio vjerovati kako će Mira ipak pobijediti bolest.



– S Mirom sam bio često u kontaktu, naravno rjeđe otkako sam se vratio iz Amerike, ali u Los Angelesu smo se često viđali i družili. Otkako se razboljela, a dugo je bolovala, nismo bili u kontaktu. Mira je bila jedna od najdivnijih glumica na području bivše države. Kad sam otvarao Ulysses teatar i spremao "Kralja Leara", moja Lenka i ja smo je zvali, no tada je još u njoj bilo puno boli zbog nepravde koju je doživjela i nije došla. Ipak, 2002. odigrala je Medeju u Hrvatskoj i nije bilo ni jedne loše kritike, svi su bili oduševljeni.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL 06.07.2010., Stradun, Dubrovnik - Mira Furlan, clanica zirija Libertas Film Festivala. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL

Bila je velika i pravedna žena, važno je reći da je bila briljantna osoba i svi su je voljeli, od publike do režisera i kamere. Od ratnih užasa je pobjegla u Ameriku, a među milijunima glumica napravila je ozbiljnu karijeru i to u godinama u kojima se ženama nije lako probiti. Moram napomenuti da je sve to ostvarila uz pomoć ljubavi njezina supruga Gorana Gajića. On joj je bio najčvršća stijena uz koju se tako plaha i nježna držala u ovom okrutnom svijetu. Bila je božanstvena glumica, svi će je pamtiti i voljeti i svima je teško zbog odlaska – kazao je vidno potreseni Šerbedžija u jutarnjem programu RTS-a.