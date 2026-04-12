Preminuo je glumac John Nolan, bio je stric redatelja Christophera Nolana i glumio je u njegovim filmovima

John Nolan, britanski kazališni i filmski glumac čija je karijera obuhvatila desetljeća rada u kazalištu, televiziji i filmu, uključujući uloge u trilogiji “Batman” Christophera Nolana i CBS-ovoj dramskoj seriji “Person of Interest”, preminuo je u 87. godini. Rođen u Londonu 22. svibnja 1938., Nolan je svoje temelje izgradio u kazalištu, školujući se na Drama Centre London prije nego što je započeo karijeru koja ga je odvela na neke od najuglednijih britanskih pozornica. U ranoj fazi karijere gostovao je s putujućom irskom kazališnom družinom te je nastupio kao Romeo uz Francescu Annis u Richmond Theatreu. Nolan se kasnije pridružio Royal Shakespeare Companyju, gdje je nastupao u predstavama “Julius Caesar” i “The Merry Wives of Windsor.”

Nastavio je raditi s National Theatreom pod vodstvom redatelja Trevora Nunna, dodatno učvrstivši svoj ugled svestranog klasičnog glumca. Širu prepoznatljivost na televiziji stekao je glavnim ulogama u BBC-jevoj miniseriji “Daniel Deronda” (1970.) i drami “Doomwatch,” gdje je tumačio znanstvenika Geoffa Hardcastlea. Njegov televizijski opus uključivao je i pojavljivanja u serijama poput “The Prisoner,” “Silent Witness” i “Return of the Saint.”

Na filmu se Nolan pojavio u nekoliko projekata koje je režirao njegov nećak, Christopher Nolan, uključujući “Following” (1998.), “Batman Begins” (2005.) i “The Dark Knight Rises” (2012.), u kojem je glumio člana uprave Wayne Enterprisesa, Douglasa Fredericksa. Imao je i ulogu u ratnom filmu “Dunkirk” iz 2017. Na televiziji je suvremenoj publici možda bio najpoznatiji po ulozi Johna Greera u seriji “Person of Interest,” koju je kreirao njegov drugi nećak, Jonathan Nolan. Predstavljen u drugoj sezoni serije, njegov lik postao je središnji antagonist i pojavljivao se kroz više sezona.