POJAVIO SE U TRILOGIJI BATMAN

Preminuo je glumac John Nolan, bio je stric redatelja Christophera Nolana i glumio je u njegovim filmovima

VL
Autor
Vecernji.hr
12.04.2026.
u 10:31

Na televiziji je suvremenoj publici možda bio najpoznatiji po ulozi Johna Greera u seriji “Person of Interest,” koju je kreirao njegov drugi nećak, Jonathan Nolan

John Nolan, britanski kazališni i filmski glumac čija je karijera obuhvatila desetljeća rada u kazalištu, televiziji i filmu, uključujući uloge u trilogiji “Batman” Christophera Nolana i CBS-ovoj dramskoj seriji “Person of Interest”, preminuo je u 87. godini.  Rođen u Londonu 22. svibnja 1938., Nolan je svoje temelje izgradio u kazalištu, školujući se na Drama Centre London prije nego što je započeo karijeru koja ga je odvela na neke od najuglednijih britanskih pozornica. U ranoj fazi karijere gostovao je s putujućom irskom kazališnom družinom te je nastupio kao Romeo uz Francescu Annis u Richmond Theatreu. Nolan se kasnije pridružio Royal Shakespeare Companyju, gdje je nastupao u predstavama “Julius Caesar” i “The Merry Wives of Windsor.”

Nastavio je raditi s National Theatreom pod vodstvom redatelja Trevora Nunna, dodatno učvrstivši svoj ugled svestranog klasičnog glumca. Širu prepoznatljivost na televiziji stekao je glavnim ulogama u BBC-jevoj miniseriji “Daniel Deronda” (1970.) i drami “Doomwatch,” gdje je tumačio znanstvenika Geoffa Hardcastlea. Njegov televizijski opus uključivao je i pojavljivanja u serijama poput “The Prisoner,” “Silent Witness” i “Return of the Saint.”

Na filmu se Nolan pojavio u nekoliko projekata koje je režirao njegov nećak, Christopher Nolan, uključujući “Following” (1998.), “Batman Begins” (2005.) i “The Dark Knight Rises” (2012.), u kojem je glumio člana uprave Wayne Enterprisesa, Douglasa Fredericksa. Imao je i ulogu u ratnom filmu “Dunkirk” iz 2017. Na televiziji je suvremenoj publici možda bio najpoznatiji po ulozi Johna Greera u seriji “Person of Interest,” koju je kreirao njegov drugi nećak, Jonathan Nolan. Predstavljen u drugoj sezoni serije, njegov lik postao je središnji antagonist i pojavljivao se kroz više sezona. 
showbiz smrt glumac John Nolan

Još iz kategorije

The Recording Academy's Special Merit Awards
BEZ SKUPIH TRETMANA

Slavna glazbenica otkrila tajnu protiv bora: Koristi proizvod od dva eura i tvrdi da nikad nije išla 'pod nož'

Tijekom razgovora, 74-godišnja Lennie požalila se na sitne bore oko usana, što je potaknulo Chaku da otkrije svoj trik. Rješenje je, kaže, proizvod koji košta tek oko dva eura - dječje ulje. "Ono što ja radim... Moraš dobro namazati to lice prije spavanja", savjetovala je pjevačica. Dodala je da se mogu koristiti "neka dobra ulja", od dječjeg ulja do omiljenog losiona

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!