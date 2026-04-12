Slavna glazbenica otkrila tajnu protiv bora: Koristi proizvod od dva eura i tvrdi da nikad nije išla 'pod nož'

Legendarna 'kraljica funka' Chaka Khan nedavno je proslavila 73. rođendan, no američka pjevačica, koja je ujedno i prabaka te uživa u petom desetljeću svoje karijere, izgleda znatno mlađe od svojih godina. Njezina tajna, kako je otkrila, ne krije se u skupim tretmanima ili estetskoj kirurgiji, već u iznenađujuće jednostavnoj i jeftinoj metodi. Gostujući u popularnom podcastu "Table Manners" kod pjevačice Jessie Ware i njezine majke Lennie, glazbena diva bez zadrške je progovorila o svojoj beauty rutini i čvrstom stavu protiv estetskih korekcija, što je izazvalo oduševljenje voditeljica koje su joj poručile da izgleda "apsolutno izvanredno".

Tijekom razgovora, 74-godišnja Lennie požalila se na sitne bore oko usana, što je potaknulo Chaku da otkrije svoj trik. Rješenje je, kaže, proizvod koji košta tek oko dva eura - dječje ulje. "Ono što ja radim... Moraš dobro namazati to lice prije spavanja", savjetovala je pjevačica. Dodala je da se mogu koristiti "neka dobra ulja", od dječjeg ulja do omiljenog losiona. "Samo nabaci to sra*e na lice i idi spavati!", poručila je u svom prepoznatljivom, direktnom stilu. Na pitanje koristi li kakve posebne tehnike masaže, prizemna diva je odgovorila: "Ma, nema šanse. Nemam ja vremena za to. Imam djecu. Djeca su odrasla, ali tu su unuci i praunuci!"

Njezin stav o estetskoj kirurgiji je nepokolebljiv i u potpunoj suprotnosti s praksom koja prevladava u svijetu showbusinessa. "Ovog mjeseca punim 73, nikad nisam bila rezana, zatezana ni 'pohvatana'. Ne vjerujem u to", odlučno je izjavila. Koliko je njezin stav rijedak, postalo je jasno tijekom jednog zajedničkog intervjua s kolegicama Patti LaBelle i Stephanie Mills, koje su otvoreno priznale da su se podvrgnule operaciji nosa kako bi se uklopile u industrijske standarde ljepote. Dok su one raspravljale o pritiscima i razlozima za odlazak pod nož, Chaka Khan je ponosno potvrdila da je ostala potpuno prirodna, dodatno se ističući kao ikona koja starenju pristupa na svoj način.

Iako danas zrači samopouzdanjem, pjevačica je priznala da se dugo borila s prihvaćanjem vlastitog izgleda. U jednom je intervjuu otkrila da ima "lošu sliku o svom tijelu". "Ne znam kako izgledam. Stvarno ne znam. Ne mogu stajati pred ogledalom i procjenjivati se u usporedbi s drugim ljudima", rekla je iskreno, dodavši da je sličan problem imala i pokojna Aretha Franklin. "Aretha je imala istu stvar. Naručivala bi odjeću veličine 38 kad je nosila veličinu 50. Bog je blagoslovio, vidjela sam puno patentnih zatvarača kako pucaju na njoj na pozornici", prisjetila se Khan, sugerirajući da genijalnost na jednom polju često znači borbu na nekom drugom.

Prekretnica u njezinom životu dogodila se kada su joj liječnici dijagnosticirali dijabetes tipa dva i visoki krvni tlak. Ta ju je vijest potaknula na drastičnu promjenu. Kako je otkrila za Yahoo Lifestyle, izgubila je više od 30 kilograma zahvaljujući veganskoj prehrani i postu. "Nisam mogla tako živjeti", izjavila je tada. Motivaciju je pronašla i u želji da bude zdrava za svoju unuku. I tada, kao i danas, odlučno je demantirala glasine o operacijama za mršavljenje. "Nema rezanja. Dva carska reza i jedna operacija koljena, i to mi je dovoljno. Nisam ja za noževe ili igle", poručila je.

Osim jednostavne njege lica, Chaka Khan ne robuje kompliciranim ritualima. Njezina svakodnevica usmjerena je na obitelj, a ne na sate provedene u kupaonici ili salonima. Njezina karijera, koja je započela sedamdesetih kao pjevačica funk benda Rufus, a zatim eksplodirala solo hitom "I'm Every Woman" 1978. godine, i danas cvjeta. Nedavno je u Londonu premijerno prikazan mjuzikl "I'm Every Woman: The Chaka Khan Musical", a pjevačica i dalje osvaja nagrade, potvrđujući svoj status jedne od najvećih glazbenih diva svih vremena. Ipak, čini se da je njezina najveća tajna mladolikosti upravo u prizemljenosti i sposobnosti da ostane vjerna sebi, daleko od holivudskih pritisaka i nametnutih ideala ljepote.